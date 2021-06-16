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16 Haziran 2021 Çarşamba 22:10:00 - Güncelleme:16 Haziran 2021 Çarşamba 22:10:00

Fed faiz kararını açıkladı! Dolar/TL kuru 8,61'e yükseldi

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ABD Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında bıraktı. Karar sonrasında dolar/TL paritesi saat 21:40 itibariyle 8,61 seviyesine yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) haziran ayı toplantısının ardından beklentilere paralel olarak politika faizini değiştirmeyerek oy birliği ile yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, enflasyon beklentisini artırdı.

Fed'den yapılan açıklamada, bankanın 2021 yılına ilişkin mart ayındaki enflasyon beklentisini bir puan artırarak yüzde 3,4'e yükselttiği belirtilerek enflasyonda yukarı yönlü baskıların "geçici" olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, ABD'nin bu yıla ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) beklentisi de yüzde 6,5'ten yüzde 7 seviyesine yükseltilirken, işsizlik öngörüsü ise yüzde 4,5 seviyesinde sabit bırakıldı.

- FAİZ ARTIŞINDA İLK ADIMLAR 2023'TE GELEBİLİR

FOMC tutanaklarında, olası faiz artırım adımlarının 2023'te başlayabileceğine işaret edildi.

Komite daha önce mart ayında 2024 yılına kadar herhangi bir faiz artışının beklenmediğini belirtmişti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı açıklamada, "Salgın, ABD ve dünya çapında muazzam insani ve ekonomik zorluklara neden oldu." ifadesine yer verildi.

Salgın süresince hızlanan aşılamanın ekonomik aktivitenin ve istihdamın güçlenmesini sağladığı belirtilen açıklamada, salgında ağır darbe alan bazı sektörlerin halen zayıf olmasına rağmen toparlanma işaretleri gösterdiği kaydedildi.

Fed, politikaların odak noktasının salgından ziyade daha çok tamamen açık bir ekonomiye ağırlığını kaydırması için "dikkate değer ilerlemenin" bekleneceği sözünü yineledi.

Karar sonrasında dolar/TL paritesi saat 21:40 itibariyle 8,61 seviyesine yükseldi.

Fed'in öngörüleri riskli varlıklarda satış yaşanmasına neden oldu.

Bloomberght'de yer alan habere göre; Fed piyasa beklentileri doğrultusunda faizi sabit bırakırken, noktasal grafikte 2023 sonuna kadar iki faiz artışı öngördü.

Bu öngörünün etkisiyle S&P 500 endeksinde yüzde 1'i buldu. Tahvil getirilerinde ise yönlendirmenin ardından yukarı yönlü bir hareket izlendi. Buna göre ABD 10 yıllık tahvil getirisi 1,51 oldu.

Dolar göstergelerinde de açıklama sonrasında hızlı artış izlendi. Bloomberg Dolar Endeksi yüzde 0,5 artışla 6 Haziran'dan bu yana en hızlı artışı kaydetti.

Tahvil getirilerinin ve doların yukarı yönlü tepki verdiği Fed öngörülerine altının tepkisi ise aşağı yönlü oldu. altında yüzde 1'i aşan düşüş görüldü.

Etiketler : ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı Salgın süresi
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