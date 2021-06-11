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11 Haziran 2021 Cuma 17:57:00 - Güncelleme:11 Haziran 2021 Cuma 17:57:00

Fas Meclisinden İspanya ile yaşanan 'göçmen krizine' müdahil olan Avrupa Parlamentosuna kınama

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Fas Meclisi, Rabat ve Madrid yönetimleri arasındaki göçmen krizine Avrupa Parlamentosunun (AP) müdahil olmasına tepki gösterdi.

AP, Fas yönetiminin sınır kontrolünü bırakması sonucu 17-19 Mayıs tarihlerinde çoğu 18 yaş altı 8 binden fazla düzensiz göçmenin yüzerek ya da yürüyerek İspanya'ya geçmesi konusunda dün bir karar yayımladı. AP'nin kararında "Fas'ın İspanya idaresindeki Ceuta (Sebte) şehrine göç krizinde reşit olmayanları kullanması" reddedildi.

Fas Meclisi de söz konusu kararın ardından yayımladığı yazılı açıklamayla, AP'nin Fas ile İspanya arasındaki krize müdahil olmasını kınadı.

Açıklamada, AP'nin söz konusu kararının, "iki ülke arasında yaşanan krizi Avrupalılaştırmaya yönelik başarısız bir girişim" olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca AP'nin kararı, "krizin asıl sebebinin üzerinden dikkatleri dağıtma çabası olarak" değerlendirildi.

Avrupa Parlamentosu'nda dün, Fas'ın İspanya idaresindeki Ceuta (Sebte) şehrine göç krizinde reşit olmayanları kullanmasını reddeden karar oylanmış ve karar taslağı 85 ret oyuna karşılık 397 evet oyuyla kabul edilmişti.

İSPANYA İLE FAS ARASINDAKİ DİPLOMATİK KRİZ

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemde ciddi gerginliklere sahne olan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19 hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

İki ülke arasındaki siyasi gerginlik, Polisario Cephesi lideri Gali'nin İspanya'ya gelişi ve ardından Fas'tan İspanya'ya düzensiz göçmen akınıyla daha da derinleşmişti.

Fas yönetiminin sınır kontrolünü bırakması sonucu 17-19 Mayıs tarihlerinde çoğu reşit olmayan 8 binden fazla düzensiz göçmen, Kuzey Afrika'daki İspanyol kentlerinden Ceuta'nın kuzey (Benzu) ve güney (Tarajal sahili) sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek İspanya'ya geçmişti.

Düzensiz göçmen akını Fas'ın sınır kontrolüne yeniden başlaması ve İspanya'nın bölgeye asker göndermesiyle sonlandırılmış, 7 bin 500 kadar düzensiz göçmen Fas'a geri gönderilmişti.

Polisario Cephesi lideri Gali, Cezayir'in gönderdiği bir uçakla 2 Haziran'da İspanya'dan ayrılıp Argel'e gitse de iki ülke arasındaki kriz sonlanmadı.

Madrid'deki Büyükelçisini istişare amaçlı geri çeken Fas yönetimi, Batı Sahra ile Katalonya sorunları arasında bağlantılar kurarak Batı Sahra ile ilgili İspanya'nın net tavrı belli olmadığı sürece mevcut krizin bitmeyeceğini ileri sürüyor.

Etiketler : Fas Meclisi Madrid Büyükelçisi İspanya
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