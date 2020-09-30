Poroşenko koronavirüse yakalandı

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’da yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Sosyal medya platformu Facebook’tan yaptığı açıklamada seyahatlerine ara vermek zorunda olduğu için üzgün olduğunu belirten Poroşenko, "Bölgelere seyahat etmeye ara vermek zorunda olduğum için çok üzgünüm. Son altı yılda, ayaklarımdaki hastalıklara dayanmaya alıştım. Ama bu daha sinsi bir hastalık. Çok daha sinsi. Bugünden itibaren evde tedavi görüyorum. Tüm Ukraynalıları kendilerine dikkat etmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

55 yaşındaki Poroşenko, 2014-2019 yılları arasında Ukrayna’da Devlet Başkanlığı görevini yürütmüştü.