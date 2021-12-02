Ermenistan üçe bölündü!

Ermenistan'daki Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezinin Direktörü Doç. Dr. Benyamin Poghosyan, ülkedeki kamuoyunun üçe bölündüğünü, Başbakan Nikol Paşinyan çizgisindeki grubun Türkiye'yle yeni diyalog kanalları bulunmasından, barış ve normalleşmeden yana olduklarını söyledi.

Poghosyan, AA muhabirine İkinci Karabağ Savaşı sonrası Türkiye-Ermenistan ilişkilerini değerlendirdi.

Ermenistan toplumunda, Türkiye ile ilişkilerinin normalleşmesi konusunda İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından eskiye oranla daha olumsuz bir yaklaşımın hakim olduğunu belirten Poghosyan, ülkedeki Türkiye algısının üçe ayrılabileceğini şöyle anlattı:

"Türkiye ile normalleşmeye asla sıcak bakmayan, tarihi meselelerin ötesinde son savaş nedeniyle Türkiye'yi tamamen düşman gören bir grup var. İkinci grup Türkiye'yi Azerbaycan'a desteği nedeniyle hasım olarak görse de aracılar üzerinden değil doğrudan diyalog kurulması gerektiğini savunanlar. Üçüncü grup ise Başbakan Nikol Paşinyan çizgisindekiler. Bu çizgidekiler Türkiye'nin Karabağ Savaşı'ndaki tutumunu geride bırakarak yeni diyalog kanaları ve makul dil kullanmaktan yana, barış ve normalleşme istiyorlar."

Poghosyan, "Ermenistan hükümetinin, Türkiye ile normalleşme istediğini, en azından süreci başlatma motivasyonlarının olduğunu söyleyebiliriz." yorumunda bulunurken, Ermenistan'a karşı yeni şartlar gündeme getirildiğini iddia etti.

Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesiyle fiziki bağlantısını sağlayacak Zengezur koridoru meselesinin en sıkıntılı konu olarak öne çıktığını belirten Pohosyan, "koridor" ifadesi yerine "transit bölge" gibi farklı bir terim kullanılması gerektiğini öne sürdü.

Poghosyan, denetime tabi olmadan doğrudan bağlantı kuracak bir "koridor" formülünün Ermenistan'da hiçbir tarafça kabul görmeyeceğini belirtti.

- "İRAN'IN TUTUMU ŞAŞIRTTI"



Poghosyan, Ermenistan için İran'ın İkinci Karabağ Savaşı'ndaki tutumunu yadırgadıklarını dile getirdi.

Ermeni analist, "İran'ın tutumu ülkede birçoklarını şaşırttı. İran'ın bölgede statükoyu korumaya yönelik hareket edeceği beklentisi vardı. Bu nedenle İran'ın Karabağ ile sınırlarını korumak için hareket edeceği düşünülüyordu. Dini Lider Ali Hamaney'in 'Karabağ topraklarını özgürleştiren Azerbaycan'ı tebrik ediyorum.' açıklaması halkta hayal kırıklığı yaratsa da ortak olma durumu değişmedi."

- "ERMENİSTAN ŞU AN HİÇ OLMADIĞI KADAR RUSYA'YA BAĞIMLI"



Poghosyan, Ermenistan'ın geçen yıl Azerbaycan'la yaşadığı ve Rusya'nın araya girmesiyle yatışan savaştan sonra Rusya'ya daha bağımlı hale geldiğini vurguladı.

Savaş sonrası durum için Poghosyan, "Rusya şu an ülkede daha güçlü pozisyon elde etti. Ermenistan da 1991'den bu yana olmadığı kadar Rusya'ya bağımlı." şeklinde konuştu.

Poghosyan, Moskova yönetiminin stratejisi için, "Rusya savaşı durdurabilecek pozisyondaydı fakat yapmadı çünkü çıkarı Karabağ'daki askeri gücünü artırmaktı. Rusya, Ermenistan'a 'Lavrov planını kabul etmiyorsanız bunu savaşla kabul ettiririz' dedi, Türkiye ve Azerbaycan'ı durdurmadı çünkü bunun Lavrov planının Ermenistan tarafından kabulüyle sonuçlanacağını hesaplıyordu. Öyle de oldu." ifadelerini kullandı.

- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "ZENGEZUR" AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün TRT ortak yayınında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Paşinyan arasında geçen cuma yapılan görüşmeye ilişkin şu açıklamaları yapmıştı:

"Paşinyan ile Sayın Putin'in riyasetinde orada bir toplantı gerçekleştirdiler. Bu toplantıyla ilgili İlham Aliyev kardeşimle yaptığım görüşmede bu toplantının gayet iyi ve verimli geçtiğini söyledi. Bu toplantı vesilesiyle de şu anda Aras Nehri boyunca demir yolu, kara yolu yapımı konusu da çözüldü. Bu atılacak adımla beraber ayrıca Iğdır'a kadar gelecek otoban konusu var. Otoban konusuyla da özellikle Nahcivan sıkıntısını aşmak, diğer taraftan da Ermenistan topraklarından geçmek suretiyle burada Azerbaycan'ın Iğdır ile buluşmasının da gayet başarılı bir adımı atılmış olacak. Bunun yanında gerek kara yolu gerek demir yolu ile insan ve yük taşımacılığında da önemli bir adım atılmış olacak."