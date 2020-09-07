Endonezya'da 297 Arakanlı Müslüman kurtarıldı

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07 Eylül 2020 Pazartesi 07:25:00 - Güncelleme:07 Eylül 2020 Pazartesi 07:26:00

Endonezya'da denizde mahsur kalan 297 Arakanlı Müslüman kurtarıldı

Kaynak: AA

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Endonezya'nın Açe eyaletinde tekneleriyle denizde mahsur kalan 181'i kadın, 102'si erkek ve 14'ü çocuk 297 Arakanlı sığınmacının bölge halkı tarafından kurtarıldığını belirtti.

 Endonezya’nın Açe eyaletinde tekneleriyle denizde mahsur kalan 297 Arakanlı Müslüman kurtarıldı.

Açe Laot Komutanlığı Yetkilisi Miftahuddin Cut Adek, yaptığı açıklamada, Ujong Blang Lhokseumawe Sahili’ne ulaşan 181’i kadın, 102’si erkek ve 14’ü çocuk 297 Arakanlı sığınmacının bölge halkı tarafından kurtarıldığını belirtti.

Adek, denizde uzun süre seyir halinde olduklarından şüphelendikleri sığınmacıların, nereye gitmeyi amaçladıklarına ilişkin ise henüz bilgi edinemediklerini ifade etti.

Bu arada 24 Haziran’da da Açe’deki Seunuddon Sahili açıklarında teknelerinin arızalanması nedeniyle denizde sürüklenen 94 Arakanlı Müslüman balıkçılar tarafından kurtarılmıştı.

- ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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