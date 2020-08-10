Dünyanın koronavirüs tablosunda son durum! Vaka sayısı 20 milyonu aştı

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 5 milyon 218 bine, can kaybı 165 bin 829'a çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 673 bini geçti.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 3 milyon 39 bine, can kaybı 101 bin 269'a yükseldi, iyileşen sayısı ise 2 milyon 118 bin 460 olarak kaydedildi.

Hindistan'da vaka sayısı 52 bin 817 artarak 2 milyon 266 bin 954'e ulaştı, bugüne kadar 45 bin 352 kişi yaşamını yitirdi, 1 milyon 580 bin 269 kişi de iyileşti.

Rusya'da vaka sayısı 892 bin 654'e yükselirken, can kaybı 70 artışla 15 bin 1 olarak kayıtlara geçti, 696 bin 681 kişi iyileşti.

İran'da vaka sayısı 328 bin 844'e, can kaybı 18 bin 616'ya çıktı, 286 bin 642 kişi de sağlığına kavuştu.

İRAN İDDİALARI YALANLADI

İran'da Koronavirüsle Mücadele Kurulu Üyesi Muhammed Rıza Mahbubfer, ülkede salgına ilişkin yapılan resmi açıklamaların gerçek sayıların sadece "yirmide biri" olduğunu söyledi.

İran Sağlık Bakanlığı ise salgının resmi açıklamadan bir ay önce başladığı ve hükümetin gerçek rakamları gizlediğine dair iddiaları yalanladı.

İngiltere'de vaka sayısı 311 bin 641'e, can kaybı 21 artarak 46 bin 526'ya ulaştı.

İtalya'da can kaybı 4 artışla 35 bin 209'a, toplam vaka sayısı 250 bin 825'e, iyileşenlerin sayısı 202 bin 248'e ulaştı.

85'İNCİ ULUSLARARASI SELANİK FUARI İPTAL EDİLDİ

Yunanistan'da artışa geçen KOVID-19 vakaları nedeniyle 85'inci Uluslararası Selanik Fuarı'nın iptal edildiği bildirildi.

Alman ekonomisinde, KOVID-19 salgını nedeniyle kamudaki kısıtlamaların 8,5 ay daha sürmesinin beklendiği bildirildi.

Malavi'de KOVID-19 vakalarındaki artış sonrası tüm kiliselerin ve barların kapatılması kararlaştırıldı.