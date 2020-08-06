Koronavirüs salgınında son 24 saat

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06 Ağustos 2020 Perşembe 09:12:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 09:12:00

Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saatte yaşananlar...

Kaynak: AA

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 18 milyon 576 bini aşarken, can kaybı 700 bin 495'e, iyileşenlerin sayısı 11 milyon 786 bin 94'e yükseldi. "Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 4 milyon 884 bine, can kaybı 159 bin 523'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 455 bini geçti. Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derledik.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 759 bine, can kaybı 95 bin 78'e çıktı, iyileşen sayısı 1 milyon 912 bin 319 olarak kaydedildi.

Hindistan'da vaka sayısı 50 bin 790 artarak 1 milyon 906 bin 121'e ulaştı, bugüne kadar 39 bin 818 kişi yaşamını yitirdi, 1 milyon 280 bin 284 kişi iyileşti.

Rusya'da vaka sayısı 861 bin 423'e yükselirken, can kaybı 144 artarak 14 bin 351 olarak kayıtlara geçti, 661 bin 471 kişi iyileşti.

İspanya'da can kaybı 26 artarak 28 bin 498'e yükselirken, vaka sayısı 5 bin 760 artarak 349 bin 894'e ulaştı.

İran'da vaka sayısı 314 bin 786'ya, can kaybı 17 bin 617'ye çıktı, 272 bin 535 kişi de sağlığına kavuştu.

İngiltere'de vaka sayısı 306 bin 293'e, can kaybı 89 artarak 46 bin 299'a ulaştı.

İtalya'da can kaybı 5 artarak 35 bin 171'e, toplam vaka sayısı 248 bin 419'a, iyileşenlerin sayısı 200 bin 766'ya ulaştı.

Almanya, Kovid-19 salgını sebebiyle Türkiye’ye uyguladığı seyahat uyarısını kısmen kaldırdı.

Hollanda'da Kovid-19 vaka sayısının son bir haftada yüzde 95 arttığı bildirildi.

Belçika'nın Charleroi kentinde 3 huzurevinde vakaların artması nedeniyle tüm sakinlerin karantinaya alındığı bildirildi. Personel dahil 18 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Yunanistan'da, maske takma zorunluluğunun kapsamına kapalı alanların yanı sıra gemi güverteleri gibi bazı açık alanlar da eklendi.

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) 52. Kongresini, Kovid-19 nedeniyle 2021'e ertelediğini duyurdu.

Madrid Açık Tenis Turnuvası ise Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.

Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Filipinler'in başkenti Manila'da 5 Haziran'dan itibaren gevşetilmeye başlayan kısmi karantina tedbirleri, yeniden yürürlüğe kondu.

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