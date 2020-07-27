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Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 10 milyonu geçti
27 Temmuz 2020 Pazartesi 07:47:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2020 Pazartesi 07:47:00

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 10 milyonu geçti

Kaynak: AA

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 10 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşan 10 milyon 2 bin 421 kişi, sağlığına kavuştu.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke; sırasıyla ABD (2 milyon 84 bin 545), Brezilya (1 milyon 617 bin 480), Hindistan (918 bin 735) Rusya (600 bin 250), Şili (318 bin 95), Peru (263 bin 130), Güney Afrika (265 bin 77), İran (253 bin 213), Meksika (247 bin 178) ve Pakistan (237 bin 434) oldu.

Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 209 bin 487'ye ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Kovid-19 vaka sayısının, 16 milyon 357 bin 543'e ulaştığı dünya genelinde, virüs nedeniyle 650 bin 738 kişi hayatını kaybetti.

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