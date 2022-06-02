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02 Haziran 2022 Perşembe 10:27:00 - Güncelleme:02 Haziran 2022 Perşembe 10:27:00

DSÖ, dünyada 550 maymun çiçeği vakası bulunduğunu açıkladı

Kaynak: AA

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son haftalarda Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede yayılma gösteren maymun çiçeği virüsünün şimdiye kadar 30 ülkede 550 kişiye bulaştığını bildirdi.

Örgütün Cenevre'deki merkezinde basın toplantısı düzenleyen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, maymun çiçeği ve Kovid-19 virüslerine dair son gelişmeleri paylaştı.

Ghebreyesus, maymun çiçeğinin endemik olmadığı 30 ülkeden DSÖ'ye gönderilen 550 vakayı doğruladıklarını belirterek "İncelemeler sürüyor fakat virüsün kısa zamanda birçok ülkede görülmesi, tespit edilememiş bir yayılmaya işaret ediyor." dedi.

Vakaların çoğunu eşcinsel ilişkide bulunan erkeklerin oluşturduğunu yineleyen Ghebreyesus, "Yaftalamalara karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz çünkü böyle bir yaklaşım, virüs bulaşan kişilerin tedavisini önlemenin yanı sıra virüsün durdurulmasını zorlaştıracaktır." şeklinde konuştu.

Ghebreyesus, daha fazla maymun çiçeği vakasının beklendiğini vurgulayarak, DSÖ üyesi ülkelere, "maymun çiçeği bulaşma riski en yüksek gruplara doğru bilgi sağlama", "risk grupları arasında virüsün yayılımını önleme", "virüse karşı sahada görev yapan sağlık çalışanlarını koruma" ve "virüse dair incelemeleri ilerletme" çağrısında bulundu.

Bazı bölgelerde Kovid-19 vaka ve ölümleri artıyor

Kovid-19 salgınının ise küresel alanda düşüşünün sürdüğü, buna karşın bazı bölgelerde vaka ve ölüm artışlarının görüldüğünü belirten Ghebreyesus, "Amerikalar Bölgesi'nde vaka ve ölümler artıyor. Aynı zamanda Batı Pasifik ve Afrika bölgelerinde de ölümlerde artış var." bilgisini paylaştı.

Ghebreyesus, Kovid-19 salgınının bitmediğini yineleyerek, ülkelere test ve genom dizilemeyi sürdürme, virüsün nerede yayıldığına dair DSÖ'ye net bilgi verme ve sağlık çalışanları başta olmak üzere risk grubundaki kişileri aşılama tavsiyesi yaptı.

Ukrayna'da sağlık merkezlerine 269 saldırı yapıldı

Öte yandan Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'ya DSÖ'nün tıbbi yardımlarını sürdürdüğünü kaydeden Ghebreyesus, ülkede savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana çatışmadan etkilenen bölgelere 515 ton tıbbi yardım yapıldığını aktardı.

DSÖ Genel Direktörü, savaşın başlamasından bu yana Rusya'nın Ukrayna'daki sağlık merkezlerine 269 saldırı gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 76 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Etiketler : Örgütün Cenevre maymun çiçeği Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus
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