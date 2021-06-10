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10 Haziran 2021 Perşembe 09:19:00 - Güncelleme:10 Haziran 2021 Perşembe 09:20:00

Cumhurbaşkanı Tebbun: Görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazırız

Kaynak: AA

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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Libyalı taraflar arasında uzlaşı görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tebbun, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcıları Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi'yi kabul etti.

Cezayir'in Libyalı kardeşlere ülkelerinin egemenliğini ve birliğini koruyacak şekilde yeniden inşasında desteğinin sınırsız olduğunu teyit eden Tebbun, "Cezayir'in Libyalı kardeşlerinin talebine yanıt olarak ulusal uzlaşı görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu" belirtti.

Tebbun, görüşmede, Libya'daki son gelişmelerin ele alındığını aktardı.

Öte yandan Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi de görüşmede, verdiği destek ve askeri çözümleri reddeden tutumu için ülkesinin Cezayir'e teşekkür ettiğini söyledi.

Lafi, insanların ve ürünlerin sınır geçişini kolaylaştırmak için güvenlik iş birliğini aktif hale getirme konusunu da ele aldıklarını kaydetti.

Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi, 2 günlük bir ziyaret için dün Cezayir'e gelmişti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de mayıs ayı sonunda aralarında Dışişleri Bakanı Necla el-Menkuş'un da bulunduğu üst düzey bir heyetle Cezayir'e bir ziyaret gerçekleştirmişti. Dibeybe, temasları kapsamında Tebbun'dan "Libya ulusal uzlaşmasına katılmasını" istemişti.

Etiketler : Musa el-Koni Abdulhamid Dibeybe LİBYA
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