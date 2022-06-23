Çin uzaktan algılama özellikli Yaogan-35 uydularını fırlattı
Kaynak: AA
Çin, uzaktan algılama özellikli, "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydularını uzaya gönderdi.
Çin haber ajansı Şinhua'nın haberine göre, 3 adet "Yaogan-35" uydusu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bilgisi paylaşıldı.
Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 424'üncü başarılı görev oldu.
Uzaktan algıma özelliğine sahip optik uyduların, toprak kaynaklarının takibi, kent planlaması, hasat tahmini ile afet önleme ve koruma çalışmalarına destek sağlaması amaçlanıyor.
Yaogan-35 sınıfı ilk üç uydu, 6 Kasım 2021'de uzaya fırlatılmıştı.
- Çin uzaktan algılama özellikli Yaogan-35 uydularını fırlattı
- Ukrayna: Rus ordusu, Bahmut kenti yönünde kayıplar veriyor
- Rusya: Ukrayna'da 211 uçak, 132 helikopter, 3 bin 750 tank ve zırhlı araç yok ettik
- NATO: Türkiye'nin meşru endişelerini gidermek için çalışıyoruz
- Sadr'ın sahneden çekilmesi sonrası Irak'ı ne bekliyor?
- Litvanya Rusya'nın yaptırım tehdidine meydan okudu