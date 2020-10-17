17 Ekim 2020 Cumartesi 13:47:00 - Güncelleme:17 Ekim 2020 Cumartesi 13:48:00
Can Azerbaycan, haydut Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
Kaynak: AA
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Kardeş Azerbaycan ordusunun vatan savunması devam ederken haydut devlet Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırdaki Tovuz ili yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA'nın vurularak imha edildiği belirtildi.
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