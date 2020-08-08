Bulgaristan'daki yangın Türkiye sınırına yaklaştı

Bulgaristan'ın güneydoğusundaki dün başlayan orman yangını rüzgar yüzünden büyüdü. Sınır hattında ilerleyen yangına Bulgaristan tarafından ekipler söndürmek için müdahale ederken Türkiye tarafında da bazı önlemler alındı.

Edirne Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, dozer ve itfaiye araçları yangının Türkiye'ye sıçrama olasılığına karşı hazır bekletiliyor.

"KORKULACAK BİR DURUM YOK"

Uzunbayır köyü muhtarı Birol Gönder, köyden görülen yangının dünden bu yana rüzgarın da etkisiyle devam ettiğini söyledi. Devletin geniş şekilde önlemler aldığını belirten Gönder, şunları anlattı:

"Bulgaristan kara sınırındaki yangın söndü. Şu an Tunca Nehri'nin karşısında Bulgaristan tarafında devam etmektedir yangın. Bize bir sakıncası yok, korkulacak bir durum yok. Yangın şu anda sınırımıza 500, 600 metre ileride devam ediyor. Devletimiz gerekli önlemleri tedbirleri almış durumda. Orman İşletme Müdürlüğümüzün araçları sınır bölgesinde bekliyor. Köyümüzdeki vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. İki gündür köylülerimiz bölgede, devletimizin yanındayız."