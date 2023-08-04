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04 Ağustos 2023 Cuma 17:55:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 17:55:00

"Bosna Hersek Savunması-Igman 2023" etkinliğinin merkezi töreni gerçekleştirildi

Kaynak: AA

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Saraybosna yakınlarındaki Igman Dağı'nda Sırp birliklerinin saldırılarının engellenmesi ve dağın savunulmasının 30. yılı dolayısıyla organize edilen "Bosna Hersek Savunması-Igman 2023" etkinliğinin merkezi töreni gerçekleştirildi.

Bosna Hersek'te 1992-1995 döneminde yaşanan savaşta başkent Saraybosna yakınlarındaki Igman Dağı'nda Sırp birliklerinin saldırılarının engellenmesi ve dağın savunulmasının 30. yılı dolayısıyla organize edilen "Bosna Hersek Savunması-Igman 2023" etkinliğinin merkezi töreni gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu program kapsamında Igman Dağı'nda düzenlenen törene katılanlar, savaş yıllarında inşa edilen camide cuma namazını kıldı.

Ülkedeki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonunun (FBIH) Başkan Yardımcısı Refik Lendo, törende yaptığı konuşmada, ülkenin daha güvenli ve istikrarlı olması için mücadele ettiklerini söyledi.

Savaşta ülkelerini savunan insanları andıklarını belirten Lendo, "Burası, düşmanın 1993'te ele geçirmeye çalıştığı yerdi, Saraybosna için de önemliydi. Igman'ın savunulması sadece Saraybosna için değil, tüm Bosna Hersek için önemliydi." ifadelerini kullandı.

Lendo, Igman'da yaşananların Boşnakların refahları için savaşacaklarını ve düşmanın hedefine ulaşamayacağını gösterdiğini anlattı.

FBIH Gazi ve Engelliler Bakanı ve Organizasyon Komitesi Başkanı Nedzad Lokmic, yaşananların unutulmaması gerektiğini ve bu kültürü korumak istediklerini vurguladı.

Şehitler ve gazilerin özgürlük için yol açtıklarına işaret eden Lokmic, "Onların bize verdiği bu özgürlüğün değerini bilmemiz, saygı duymamız, yaşatmamız ve korumamız gerekiyor. Bu etkinliklerin düzenlenmesi bizim bir yükümlülüğümüz." dedi.

Katılımcılar, dağın ve şehrin savunmasında şehit olanlar için dua ederek şehitlik ve anıta çiçek bıraktı.

IGMAN SAVUNMASININ ÖNEMİ

Savaş suçlusu Ratko Mladic'in komutasındaki Sırp birlikler, Ağustos 1993'te Igman Dağı'nda operasyon düzenleyerek başkent Saraybosna'ya girmiş, şehrin diğer yakasındaki Sırp birlikleriyle birleşmeyi hedeflemişti.

Bosna Hersek'te 1990'lı yıllarda yaşanan savaşın dönüm noktalarından biri kabul edilen Igman savunmasında Bosna Hersek Cumhuriyeti ordusu, Sırp birliklerini mağlup ederek geri püskürtmüş ve sonraki süreçte önemli avantaj kazanmıştı.

Etiketler : bosnahersek refik lendo ıgman savunması
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