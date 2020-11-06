"Avrupalı liderler Türkiye'yi örnek almalı"

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Suriye özel danışmanı ve Norveç Mülteci Konseyi (NRC) Genel Sekreteri Jan Egeland, Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Liberya gibi ülkelerin koruma arayan sivillere sınırlarını ve kalplerini açtığını, Avrupalı liderlerin bunu örnek alması gerektiğini belirtti.



Egeland, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin sığınmacılara karşı tutumunu eleştirdi.

Avrupalı liderlere seslenen Egeland, "Avrupalı liderler; Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Liberya'nın koruma arayan sivillere sınırlarını ve kalplerini nasıl açtığını görün. Mültecilere ve sığınmacılara güvenlik sağlayacak kaynaklara sahip Batılı ülkeler, yükü başkalarına atmamalı." ifadesini kullandı.

Egeland'ın Genel Sekreteri olduğu NRC'nin yayımladığı bir araştırmada da "Türkiye, son on yılda diğer ülkelerle kıyaslandığında en fazla mülteciye koruma sağlamıştır." değerlendirmesine yer verildi.

Küresel yerinden edilmelere ilişkin istatistiklerin verildiği araştırmada, Türkiye'nin 2010'dan bu yana 4,3 milyon mülteciyi kabul ettiği belirtilerek, "Türkiye büyük ve kalabalık bir ülke ve bu zorluklarla başa çıkmak için örneğin Lübnan'dan daha donanıma sahip. Hal böyleyken, bu kadar çok sayıda insana birkaç yıl içinde koruma sağlamak zordur." ifadesi kullanıldı.