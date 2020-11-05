Fransız malına boykot işe yaradı... Macron'dan flaş hamle

Birçok ülke Fransız malını boykot etti, Macron geri vites yaptı! Müslüman ülkelere büyükelçi gönderecek

İslam ve Müslümanlara yönelik tutumuyla tepkileri üzerine çeken Fransız lider Macron, geri adım sonrası ilişkileri yumuşatmaya ve yapılan boykotların önüne geçmeyi hedefliyor.

Fransa'daki gelişmeler sonrası İslam ve Müslüman düşmanlığına yönelik tavrını daha da sertleştiren Macron açıklamalarıyla Müslüman ülkelerden büyük tepki toplamış, birçok ürünü de raflardan indirilmişti. Kısa süre sonra Macron 'Sözlerim yanlış anlaşıldı' diyerek geri adım atmış boykotun durdurulmasını istemişti.



Macron'dan geri vites: İslam dünyasında yanlış anlaşıldım

3 dilde mesaj yayımlayan ve boykotun durdurulması için yalvaran Macron'dan yeni bir hamle daha geldi.

MÜSLÜMAN ÜLKELERE ELÇİ GÖNDERECEK

Avrupa basınından The Gurdian ve Euronews'te yer alan haberlerde, Fransız liderin İslam ülkeleri ile diyaloğu yumuşatmak büyükelçi göndermeyi planladığını aktardı.

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İLK SİNYALİ AL JAZEERA RÖPORTAJINDA VERMİŞTİ

Geçen hafta Al Jazeera’ya bir röportaj veren Macron, dünya çapında tepkiler sonrasında ‘Karikatürlerin şoke edebileceğini anlıyorum’ ifadelerini kullanarak geri adım sinyali vermişti. Röportajında Fransız Charlie Hebdo dergisinin söylediği şeyin hükümetin görüşü olmadığını söyleyen Macron, “Bu karikatürlerle şok olabileceğimizi anlıyor ve saygı duyuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Macron 3 dilde boykotu durdurun diye yalvardı

BİRÇOK ÜLKE FRANSIZ ÜRÜNLERİNİ BOYKOT ETTİ

Katar, Pakistan, Sudan, Endonezya, Ürdün, Bangledeş gibi ülkeler, Macron'un sert ve tepki çeken tavırları sonrası Fransız mallarına boykot uygulanması başlatmıştı.

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