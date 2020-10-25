Macron'a tepki yağıyor! İmran Han: İslam düşmanlığını teşvik ediyor

Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus ve Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad'da onlarca sivil, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u protesto etmek için bir araya geldi.

Protestocular, "İslam barış dini, terörizme yer yok" ve "Fransız ürünlerine boykot" yazılı Arapça dövizler taşıdı.

Onlarca kişi, Macron’un posterlerini yaktı.

Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail Hamdo AA muhabirine yaptığı açıklamada, halkın İslam'ı düşman bir din gibi gösteren Macron'u protesto etmek için toplandığını söyledi.

Hamdo, "İslam dini barışın dinidir, içinde terörizme yer yoktur. Terörün kaynağı Fransa'dır. Cezayir'de 1,5 milyon kişiyi katlettiğini unutmadık." dedi.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından, siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması tartışma ve İslam dünyasında protestolara yol açtı. Macron son dönemdeki bir açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.

LİBYA'DAN İSLAM KARŞITI TUTUM SERGİLEYEN FRANSA'YA TEPKİ VE BOYKOT ÇAĞRISI

Libyalı sosyal medya kullanıcıları ülkede yaygın olarak satılan gıda ve hızlı tüketim maddeleri başta olmak üzere Fransız mallarına boykot çağrısı yaptı.

Twitter'da #HzMuhammed ve #PeygamberKırmızıÇizgimizdir etiketli Arapça paylaşımlar güncel konular sıralamasında en üst sıraya yerleşti.

- Terhune ve Beni Velid'de protestolar

Beni Velid kentinde Libyalı vatandaşlar, Hazreti Muhammed'i öven ve Macron'u eleştiren dövizler taşıyarak Fransa'nın tutumunu protesto etti.

Terhune kentinde de bazı vatandaşlar, Fransa'nın İslam karşıtı kampanyasına karşı şehrin ana yollarından birinde yere Fransız bayrağı serdi.

- Siyasilerden tepki

Libya Başkanlık Konseyi üyesi Muhammed Amari Zayid, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Macron'un ifadelerini kınayarak, nefret söylemi ve değersiz karikatürlerin Hazreti Muhammed'in kutsallığını zedeleyemeyeceğini belirtti.

Zayid, "Peygamberimize hakaret, sadece söyleyeni zedeler, onun ayıbını ortaya çıkarır. Nefret açıklamaları ve değersiz karikatürler, sevgili peygamberimizin onu sevenler nezdindeki yerini silemez. O, müminlerin vicdanında yüce, Müslümanların gönlünde yüksek bir yerdedir." ifadelerini kullandı.

Macron hükümetinin eşitlik ve özgürlük sloganlarının, "ikiyüzlülüğünü ve nefretini gizleme aracından başka bir şey olmadığını" kaydeden Zayid, "Bunun en büyük göstergesi, anlaşmazlıkları ateşleyerek, savaşları destekleyerek ve silahlar dağıtarak diğer ülkelere bariz müdahaleleridir." değerlendirmesinde bulundu.

Libya'daki bağımsız siyasi hareket Ya Biladi (Ey Ülkem) kurucusu ve lideri Nuri Ebu Sehmeyn de Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Macron'un İslam'a ve Resulullah'a hakaretleri teyit etmesi ve buna devam edeceklerine yönelik açıklamaları entelektüel terörizmdir ve ifade özgürlüğüyle alakası yoktur." yorumunu yaptı.

Fransa'da Macron yönetiminin son zamanlarda Müslümanları ve ibadet yerlerini hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde benzer uygulamalar görülmeye başlandı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

PAKİSTAN BAŞBAKANI HAN'DAN FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON'A TEPKİ

Başbakan Han, Twitter’dan yaptığı açıklamada, bir liderin ayırt edici özelliğinin insanları bölmekten ziyade bir araya getirmek olduğunun altını çizerek Macron'un Müslümanlar, beyaz ırkçılar veya Nazi ideologları olsun şiddet uygulayan teröristler yerine İslam’a saldırarak İslamofobi’yi cesaretlendirmesinin talihsiz bir durum olduğunu belirtti.

Han, Macron'un İslam Peygamberi Hazreti Muhammed’i hedef alan çirkin karikatürlerin gösterilmesini teşvik ederek aralarında kendi vatandaşlarının da bulunduğu Müslümanları kasten kışkırtmayı seçtiğine işaret etti.

Fransa Cumhurbaşkanı’nın İslam’a saldırarak Avrupa ve dünya genelinde milyonlarca Müslüman’ın duygularına saldırdığını ve onları incittiğini vurgulayan Han, daha fazla kutuplaşmanın dünyanın istediği ve ihtiyaç duyduğu son şey olduğuna dikkat çekti.

Han, "cehaleti temel alan" kamu açıklamalarının daha çok nefrete, İslamofobi'ye ve aşırılıkçılığa meydan verilmesine sebep olacağını kaydetti.

- "MÜSLÜMAN LİDERLER, TEPKİ VERMELİ"



Pakistan Cemaat-i İslami Partisi lideri Sirac-ül Hak da Macron'un açıklamalarını kınayarak Fransa'daki binalarda karikatürlerin gösterilmesine tartışmasız bir şekilde Müslüman liderlerce tepki verilmesi gerektiğini vurguladı.

Hak, meselenin tartışılması için Müslüman devlet başkanlarıyla iletişim kurulması ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) acil bir şekilde toplantıya çağrılması, konunun küresel forumlarda dile getirilmesi ve Birleşmiş Milletlerin (BM) Hz. Muhammed'e yönelik "küfürlerin" uluslararası hukuk kapsamında cezalandırılacağını ilan etmesinin Pakistan'ın ahlaki sorumluluğu olduğunu belirtti.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hz. Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.