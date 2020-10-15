ABD'de neler oluyor?Biden'ın oğlu bilgisayarını tamire verdi, skandal patladı

Biden'ı zor duruma sokacak Ukrayna iddiası! Biden'ın oğlu bilgisayarını tamire verdi, skandal patladı
New York Post gazetesi, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın e-postalarına ulaşıldığını iddia etti. Hunter Biden'ın, babası başkan yardımcısıyken Ukrayna doğalgaz şirketi Burisma ile irtibata geçtiği yer alıyor. Haberin doğru çıkması durumunda Trump'ın iddiaları kanıtlanmış olacak. Diğer taraftan sosyal medya şirketleri Twitter ve Facebook tartışmalı bir adım attı ve bu habere erişimi engelledi.
Amerikan New York Post gazetesi, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın tamircideki bilgisayarından e-postalarının ele geçirildiğini açıkladı.
Gazete, e-postalarda Hunter Biden'ın, babası 2015'te başkan yardımcısıyken Ukrayna doğalgaz şirketi Burisma'nın yetkilisi ile görüşmelerine aracılık ettiğini iddia etti.
TRT Haber'in derlediği habere göre, şirket yetkilisinin Biden ile tanışarak, 2014'teki Ukrayna Devrimi'nden sonra Amerikan nüfuzunu kullanmayı, karşılığında Biden'ın bu işten fayda sağlamayı amaçladığı öne sürüldü.
Bu konu, Amerikan Başkanı Donald Trump hakkında azil soruşturmasına yol açmıştı.
Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’den Bidenlar'ın, Ukrayna doğalgaz şirketi ile ilişkisinin soruşturulmasını istediği gerekçesiyle, Temsilciler Meclisi'nde azledilmiş, Senato'da ise aklanmıştı.
Haberin doğru çıkması durumunda Trump'ın iddiaları kanıtlanmış olacak.
Diğer taraftan sosyal medya şirketleri Twitter ve Facebook tartışmalı bir adım attı ve bu habere erişimi engelledi.
Trump, iki sosyal medya platformunun bu adımını "korkunç" olarak nitelendirdi.
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