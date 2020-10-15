ABD'de neler oluyor?Biden'ın oğlu bilgisayarını tamire verdi, skandal patladı

Amerikan New York Post gazetesi, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın tamircideki bilgisayarından e-postalarının ele geçirildiğini açıkladı.

Gazete, e-postalarda Hunter Biden'ın, babası 2015'te başkan yardımcısıyken Ukrayna doğalgaz şirketi Burisma'nın yetkilisi ile görüşmelerine aracılık ettiğini iddia etti.

TRT Haber'in derlediği habere göre, şirket yetkilisinin Biden ile tanışarak, 2014'teki Ukrayna Devrimi'nden sonra Amerikan nüfuzunu kullanmayı, karşılığında Biden'ın bu işten fayda sağlamayı amaçladığı öne sürüldü.

Bu konu, Amerikan Başkanı Donald Trump hakkında azil soruşturmasına yol açmıştı.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’den Bidenlar'ın, Ukrayna doğalgaz şirketi ile ilişkisinin soruşturulmasını istediği gerekçesiyle, Temsilciler Meclisi'nde azledilmiş, Senato'da ise aklanmıştı.

Haberin doğru çıkması durumunda Trump'ın iddiaları kanıtlanmış olacak.

Diğer taraftan sosyal medya şirketleri Twitter ve Facebook tartışmalı bir adım attı ve bu habere erişimi engelledi.

Trump, iki sosyal medya platformunun bu adımını "korkunç" olarak nitelendirdi.