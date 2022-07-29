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29 Temmuz 2022 Cuma 00:32:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2022 Cuma 00:33:00

Biden ve Şi yüz yüze görüşecek

Kaynak: AA

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Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yüz yüze görüşmenin önemi konusunda aynı fikirde olduğunu ve görüşmenin zamanının belirlenmesi konusunda her iki tarafın da ekiplerinin çalışacağını bildirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden ile Şi arasında bugün yapılan ve 2 saat 17 dakika süren telefon görüşmesine ilişkin gazetecilere telefon üzerinden brifing verdi.

Şi'nin, Biden'a Tayvan konusunda yabancı müdahalesinin kabul edilmeyeceğini belirtmesi ve "Ateşle oynayan kendini yakar." ifadelerinin sorulması üzerine yetkili, bu görüşmede Çin tarafının kullandığı ifadeler hakkında yorum yapamayacağını söyledi.

Yetkili, "Şunu söyleyebilirim ki iki lider, Tayvan konusunda doğrudan ve samimi bir konuşma gerçekleştirdi." dedi.

Görüşmede iki ülke arasındaki iletişimin sürdürülmesinin önemine de vurgu yapıldığını kaydeden yetkili, "İki lider, yüz yüze görüşmenin önemine işaret etti ve her iki tarafın da görüşmenin zamanı konusunda çalışacağını belirtti." bilgisini paylaştı.

Yetkili, Biden'ın Çin'e gümrük vergilerinin kaldırılması konusunu görüşmede gündeme getirmediğini de belirtti.

Etiketler : Tayvan Biden Çin
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