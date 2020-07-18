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18 Temmuz 2020 Cumartesi 07:51:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2020 Cumartesi 07:51:00

Beyaz Saray, CDC Direktörü Redfield'in, okulların açılması konulu Kongre oturumuna katılmasını engelledi

Kaynak: AA

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Beyaz Saray'ın, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield'in ABD Kongresinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi döneminde okulların açılmasına yönelik yapılacak oturuma katılmasına engel olduğu ortaya çıktı.

ABD'de sonbahar döneminde Başkan Donald Trump ile Demokratlar arasında pandemi sürecinde okullarda yüz yüze eğitimin başlamasına yönelik tartışmalar devam ederken, Beyaz Saray'ın adımı dikkati çekti.

ABD Temsilciler Meclisi Eğitim ve Çalışma Komitesi Başkanı Virginia Vekili Demokrat Bobby Scott, yaptığı yazılı açıklamada, okulların sonbahar döneminde açılmasına yönelik gelecek hafta yapılması planlanan bir oturuma katılarak görüş bildirmesi için Redfield'e geçen hafta davet gönderdiklerini aktardı.

Scott, Beyaz Saray'ın Redfield'in ya da herhangi bir CDC yetkilisinin komitede görüş bildirmesine izin vermediğini belirterek, "CDC'nin uzmanlığı ve rehberliğinin, öğrenciler, öğretmenler ve eğitimciler için bu denli önemli olduğu bir dönemde, Trump yönetiminin CDC'nin komite karşısına çıkmasını engellemesi korkutucudur." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Amerikan basınına konuşan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Redfield'in son aylarda en az 4 kere ifade verdiğini belirtti.

ABD'de Kovid-19 günlük vaka artışında yeni rekor

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de, vaka sayısı, son 24 saatte 78 bin 695 artışla günlük yeni bir rekor kırarak, 3 milyon 698 bin 358'e ulaşmıştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 950 artarak, 141 bin 150'ye çıkmıştı.

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