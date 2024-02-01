VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski AB'nin ülkesine sağlayacağı destek hakkında konuştu
TCMB Başkanı Erkan, İspanya Merkez Bankası ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin açıklamalarda bul...
Başkan Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine ile görüştü
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı
MHP'de 3 ilçe başkanlığı kapatıldı!
ABD ve İngiliz hava kuvvetleri Hudeyde şehrini hedef aldı
01 Şubat 2024 Perşembe 16:40:00 - Güncelleme:01 Şubat 2024 Perşembe 16:40:00

Belçika UNRWA'ya finansal desteğini sürdürecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, ülkesinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) finansal desteğini sürdüreceğini açıkladı.

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkesinin UNRWA'ya finansal desteğin devam edeceğini duyurarak, "UNRWA, Gazze'de acil ve hayati önem taşıyan insani yardımların sağlanmasında yeri doldurulamaz rol oynamaktadır." mesajını paylaştı.

Belçika'nın BM'nin yürüttüğü soruşturmayı yakından takip edeceğini aktaran De Sutter, ayrıca UNRWA'dan "tam anlamıyla" şeffaflık sağlamasının talep edileceğini belirtti.

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib de sosyal medya paylaşımında, "UNRWA hakkındaki son ifşaatlar ciddi ve endişe vericidir. Soruşturma usulüne uygun olarak yürütülmeli, tüm hususlar açıklığa kavuşturulmalıdır. Belçika, acı çeken Filistinli sivillere desteğini sürdürecek ve insani yardımın onlara ulaşmasını sağlayacaktır." ifadelerine yer verdi.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

BM Genel Sekreteri Batı'nın UNRWA'ya yardımı kesmesine tepki! "Gazze'deki yardımın bel kemiği"

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor. 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan UNRWA'nın tesisleri, bu süreçte defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

İsveç, UNRWA'ya finansal desteği durdurdu

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

UNRWA'dan ABD Kongresine Gazze yanıtı

Almanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya, UNRWA'ya yönelik finansal desteklerini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.

Etiketler : Belçika Başbakan Yardımcısı UNRWA finansal desteği GAZZE BM
Evliliğim muhteşem gidiyor

Evliliğim muhteşem gidiyor
Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti

Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti
Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu

Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu
Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı

Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor

Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor
Çağlar nerede Seda orada

Çağlar nerede Seda orada
Anne oldu

Anne oldu
Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!

Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX