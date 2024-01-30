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İsveç, UNRWA'ya finansal desteği durdurdu
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30 Ocak 2024 Salı 22:06:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 22:06:00

İsveç, UNRWA'ya yönelik finansal desteği durdurdu

Kaynak: AA

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İsveç, İsrailli yetkililerin Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bazı çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiası üzerine UNRWA'ya yönelik finansal desteğini durdurdu.

İsveç Ulusal Yardım Kuruluşu (SİDA), yaptığı açıklamada, UNRWA'ya yapacakları 2 milyon 700 bin euro yardımı askıya aldıklarını duyurdu.

İsveç Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell, ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, SİDA'nın aldığı kararı çok doğru bulduklarını, yardımların UNRWA yerine Dünya Gıda Programı ve Kızıl Haç gibi kuruluşlara gönderileceğini söyledi.

İngiltere merkezli uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam'ın yöneticisi Bushra Khalidi'de SVT'ye, UNRWA'ya yardımların durdurulmasının oldukça endişe verici olduğunu belirtti.

Khalidi, "Yardımın kesilmesi sadece Filistin halkının toptan cezalandırılması ve çökmesi dışında başka bir şeye yaramayacak." dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA, İsrail'in iddialarının ardından harekete geçerek, bazı çalışanlarını işten çıkarmış ve iddialara yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan, Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA'ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.

Etiketler : İsveç-İsrail UNRWA GAZZE BM
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