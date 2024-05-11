Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babasına veda!

11 Mayıs 2024 Cumartesi 13:21:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2024 Cumartesi 13:21:00
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası Osman Doğan'a veda!
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası Osman Doğan son yolculuğuna uğurlandı.
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası Osman Doğan, Hacı Bayram Veli Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.
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