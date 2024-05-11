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11 Mayıs 2024 Cumartesi 11:15:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2024 Cumartesi 11:15:00

TARSİM'e taahhüt edilecek "hasar fazlası desteği"ne ilişkin prim oranları belirlendi

Kaynak: AA

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Tarım Sigortaları Havuzu'na (TARSİM), devlet tarafından taahhüt edilecek hasar fazlası desteğine ilişkin prim oranları belli oldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tarım Sigortaları Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Risk Paylaşımı ve Reasürans Planı'na göre, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 1 Ocak-31 Aralık 2024 döneminde akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ancak ulusal ve uluslararası piyasalara transferi yapılamayan risklerin hasar prim oranı tespit edildi.

Havuzun üzerinde kalan kısım için yüzde 80 ile yüzde 95 arasında, havuzun ve havuza iş temin eden sigorta şirketlerinin üzerlerinde taşıdıkları kısım için yüzde 200 üzeri, münhasıran bitkisel ürünler don riski, hayvan hayat branşları şap hastalığı, ek hastalıklar ve terör riskleri ile sera ve su ürünleri branşlarına ilişkin yüzde 200'ü aşan kısmı için tamamı itibarıyla, münhasıran köy bazlı kuraklık verim sigortası ile ilgili olarak yüzde 200'ü aşan kısmı için tamamı itibarıyla hasar fazlası desteği taahhüt edildi.

Hasar fazlası desteği ihtiyacı ortaya çıkması durumunda, söz konusu tutar, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden Tarım Sigortaları Havuzu'na aktarılacak.

Karar, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Etiketler : tarım sigortaları havuzu tarsim prim resmi gazete
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