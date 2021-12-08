VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere, 'en büyük 4 düşman ülke'yi duyurdu
COP22 ikinci gününde devam ediyor
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç Srebrenitsa soykırımını küçümsedi
Meclis'te CHP provokasyonu! TBMM'de yumruklar konuştu
Başkan Erdoğan: Stokçuların mallarına el koyacağız
"Milletimiz bu tür ahlaksızlıklara başka türlü "yürü" der"
Bakan Yanık duyurdu: Aylıklar hesaplara yatmaya başladı
"Ülkemizin çok sayıda önemli eserini Türkiye'ye emanet ettik"
MMU'da da kullanılacak! Türkiye'den A1 takımına önemli görev
Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü
Çıldır Gölü turistlerle şenlendi
Ahşap oyma sanatını gelecek nesillere aktarıyor
Biz başardık, Türkiye de başaracak!
Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Abdillahi: Biz Türkiye'nin en sağlam ortaklarındanız
Hürkuş ve Hürjet'i satın almaya hazırlanıyorlar
Türkiye'den kritik hamle: Yurt dışına açılacaklar
Yine İBB yine arıza
Tüm dünyaya yeniden korku salan Omicron varyantı ilk kez görüntülendi
U.S. Polo Assn. ile Sıcacık Bir Buluşma
2022 asgari ücrette zam oranı netleşti!
Türkiye ve Katar merkez bankaları anlaştı: Süre uzatıldı
Savunma harcamaları tasarısında Türk SİHA'ları detayı
Eren Kış-12 operasyonu başladı
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 FETÖ'cü yakalandı
08 Aralık 2021 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:08 Aralık 2021 Çarşamba 12:30:00

Başkonsolos Yardımcısı Wang Hei: Biz başardık, Türkiye de başaracak

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABONE OL

Çin, 1978 yılında başlattığı sanayi devrimi ile bugün dünyanın en büyük iki ekonomisinden biri hâline geldi. 1993 yılında devalüasyona maruz kalan ülke, düşük faiz ve üretim ile krizi atlatmayı başardı. Türkiye'nin örnek aldığı kalkınma modelini nasıl uyguladıklarını Çin Başkonsolos Yardımcısı Wang Fei anlattı. Wang Fei “Türkiye'nin zemini çok müsait. Türk halkı çalışkan. Üretim kapasitesi ve altyapısı gayet iyi, siz de yapabilirsiniz. Önemli jeopolitik konuma sahipsiniz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Büyümede Çin modelini örnek alacağız" sözleri, bu ülkenin "40 yılda nasıl süper güç olduğu" hikâyesini akıllara getirdi. Bugün "dünyanın fabrikası" olarak nitelendirilen Çin, 1978 yılında büyük bir sanayi hamlesi başlattı. Ucuz iş gücü ve kalabalık nüfusunu avantaja çevirdi. Ülkesine yabancı yatırım çekerek, o dönem küresel ekonominin patronu ABD'yi rahatsız etti.

Çin'de 1993 yılında büyük bir kriz baş gösterdi. Ani bir devalüasyonla dolar, yuan karşısında yüzde 50 değer kazandı. Ancak Çin hükûmeti, düşük faiz ve üretim modelinden vazgeçmedi. Ekonomik krizi hızlı bir şekilde atlatan ülke, 1 yılın ardından dış ticaret fazlası vermeye başladı. Bugün dünyanın en büyük iki ekonomisinden biri olan Çin; şimdilerde de ucuz üretim stratejisi yerine yüksek teknoloji ile büyüme planı üzerine çalışıyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, "Türkiye Çin olabilir mi?" sorusuna cevap veren Çin Başkonsolos Yardımcısı Wang Fei "Sosyal yapınız, üretimdeki disiplinli tavrınız ve ekonomik şartlarınız buna gayet uygun. Türk halkı çok çalışkan ve zeki. Biz Türk halkına inanıyoruz. Biz nasıl bu krizi atlatarak zirveye yükseldiysek, siz de bunu yapabilirsiniz" dedi.

JEOPOLİTİK AVANTAJ

Büyük reformların bir günde olamayacağını, bunun için zaman gerekli olduğunu söyleyen Wang Fei "40 yıl önce özel ekonomik bölgeler inşa ettik. Yabancı yatırımcıları çekmek adına büyük teşvikler verdik. Evet, ucuz iş gücü ve hızlı üretim yabancıları cezbetti. Dünyanın en büyük sanayi ve yabancı yatırımı çeken ülkesi hâline geldik. Bugün Türkiye'nin yapmak istediği de tam olarak bu. Düşük faiz ve üretime dayalı ekonomik büyüme... Bu, başarılabilecek bir plan. Çünkü Türkiye'nin zemini müsait. Önemli bir jeopolitik konuma sahip" açıklamasını yaptı.

YÜKSEK TEKNOLOJİ

Çin'in şimdilerde yüksek teknolojiye odaklandığını ifade eden Wang Fei "Artık ucuz iş gücü değiliz. Bu, büyüme evresinde bir bölümdü. Şimdi yüksek teknoloji ile ülkemizi kalkındırmaya çalışıyoruz. Siz de bunu yapabilirsiniz. İç tüketim, bizim için artık daha önemli hâle geldi. Kaliteli ve nitelikli çalışan veya işçi önemli. O zaman üretim de sınıf atlıyor. ABD ile Çin arasında hâlen bir kriz var. Bu açıdan güçlü olmak zorundayız. Yapay zekâ ve 5G gibi teknolojiler üretime planlarımız devam ediyor" dedi.

YATIRIMLAR SÜRECEK

"Bir Kuşak Bir Yol" projesinin önemine de değinen Wang Fei "Bu proje Çin'i küresel ticarette önemli bir noktaya taşıyacak. Türkiye bu projenin kilit noktasında. Çin ile Türkiye bu proje sayesinde birlikte büyüyebilir. Son dönemde Çinli şirketlerin Türkiye'ye nasıl ilgi gösterdiğini görüyoruz. Özellikle teknoloji şirketlerinin yatırımları ciddi şekilde arttı. Bu devam edecek. Bu yılın ilk 3 çeyreğinde ticaret hacmimiz 25 milyar dolara yükseldi. Çinli şirketlerin Türkiye'de yeni yatırımları da olacak. Bu ilgi Türkiye ekonomisine inanmamızdan kaynaklanıyor" dedi.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan ÇİN MODELİ TÜRKİYE Yapay zekâ ve 5G
2022'ye hazır

2022'ye hazır
Kıbrıs'ın mavisi Funda'nın yeşili

Kıbrıs'ın mavisi Funda'nın yeşili
Çocuklar gibi eğlendi

Çocuklar gibi eğlendi
Dizisi için günleri havada geçiyor

Dizisi için günleri havada geçiyor
Brianna'dan Türkçe performans

Brianna'dan Türkçe performans
Dünya yakışıklılar listesinde 4 Türk

Dünya yakışıklılar listesinde 4 Türk
Ortak doğum günü kutlaması

Ortak doğum günü kutlaması
Işıltılı Gülşen

Işıltılı Gülşen
Kalbinizi dinleyin

Kalbinizi dinleyin

EN ÇOK OKUNAN HABERLER