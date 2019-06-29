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29 Haziran 2019 07:13 | Cumartesi

Başkan Erdoğan ile görüşen Trump: Erdoğan çok çetin biri ama ben iyi anlaşıyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'ndeki temasları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Erdoğan, "(Türkiye-ABD ilişkileri) Stratejik ortaklığımız tabii birçok alanda dayanışmamızı adeta teşvik ediyor. Bundan sonraki süreçte de bu dayanışmamızın aynı şekilde devam edeceğine olan inancım tamdır" dedi. Trump, "(S-400 konusu) Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz. (Türkiye'ye karşı) Adil olmak zorundasınız. Başkan Erdoğan benim dostum. Türkiye'ye gideceğim ancak şu anda herhangi bir tarih ortada yok" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan için 'Çok çetin biri' ifadelerini kullanan Trump 'Ben iyi anlaşıyorum' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi 35 dakika sürdü. 

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN: ABD'YLE HER ŞEYDEN ÖNCE STRATEJİK ORTAKLIĞIMIZ VAR

Başkan Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik, "Şu anda 75 milyar dolarlık bir ekonomi ticaret hacmi noktasındaki zirveye doğru ilerleme hamlemiz var. Savunma sanayisine yönelik attığımız adımlar, atacağımız adımlar var ama her şeyden öte bir stratejik ortaklığımız var. Bu stratejik ortaklığımız tabii birçok alanda dayanışmamızı adeta teşvik ediyor. Bundan sonraki süreçte de bu dayanışmamızın aynı şekilde devam edeceğine olan inancım tamdır." diye konuştu.  

TRUMP'TAN S-400 AÇIKLAMASI

Trump, S-400 sistemine ilişkin, "Bu konuya bakıyoruz. Obama yönetimi Türkiye'nin ihtiyacı olan Patriot'ları almasına izin vermedi. Dostane ilişkilerinizin olduğu bir ülkeye adil davranılması gerekiyor.

(S-400 konusu) "Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz. (Türkiye'ye karşı) Adil olmak zorundasınız. Başkan Erdoğan benim dostum. Türkiye'ye gideceğim ancak şu anda herhangi bir tarih ortada yok" dedi. 

Başkan Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile TSİ 07.14'te başlayan görüşme sona erdi.

TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM, BU GERİLİMDE ERDOĞAN'IN HATASI YOK

ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada 'Erdoğan benim bakış açımdan çok çetin biri ancak ben iyi anlaşıyorum. Türkiye'yi seviyorum, bu gerilimde Erdoğan'ın hatası yok' dedi.

ABD Başkanı Trump, Japonya'daki G-20 Zirvesi'nde basın toplantısında konuştu. Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Bu gerilimde Erdoğan'ın suçu yok. Ben iyi anlaşıyorum ve ona adaletsiz davranıldığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump G20 Osaka Liderler Zirvesinde S-400'lere ilişkin açıklamada bulundu. Trump," Türkiye parasının ödediği F35'lerin teslimatını istiyor. Bu gerilimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suçu yok" dedi.

Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Bu gerilimde Erdoğan'ın suçu yok. Ben iyi anlaşıyorum ve ona adaletsiz davranıldığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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