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08 Ekim 2020 Perşembe 21:51:00 - Güncelleme:08 Ekim 2020 Perşembe 21:51:00

Bakan Akar: Türkiye ve İtalya arasındaki iş birliğinin daha ileri seviyelere ulaşacağına inanıyorum

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Akar, "Türkiye ve İtalya, bölgesel ve küresel meselelere çözüm bulunması hususunda iş birliği içerisindedir. İki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin daha ileri seviyelere ulaşacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği İtalya’da Ciampino Havalimanı’nda Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ile diğer Türk ve İtalyan yetkililer tarafından karşılandı.

Türkiye’nin Roma Büyükelçiliğini ziyaret eden Akar, Büyükelçilik Şeref Defteri’ni imzaladı, Büyükelçi Esenli ile görüştü.

BAKAN AKAR, BÜYÜKELÇİLİK ŞEREF DEFTERİ’NE ŞUNLARI YAZDI:

"Resmi görüşmeler yapmak üzere İtalya’da bulunmaktan ve bu esnada Roma Büyükelçiliğimizi ziyaret etmekten büyük memnuniyet duydum. Türkiye ve İtalya, bölgesel ve küresel meselelere çözüm bulunması hususunda iş birliği içerisindedir. İki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin önümüzdeki dönemde de çok daha ileri seviyelere ulaşacağına inanıyorum. Roma Büyükelçiliğimizin çalışmaları da iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu vesileyle Sayın Büyükelçi Murat Salim Esenli’ye ve Roma Büyükelçiliğimizin değerli mensuplarına teşekkür eder, sağlık, esenlik ve başarılarının devamını dilerim."

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