  • BIST
    1112.37
  • Dolar
    8,3465
  • Euro
    9,6728
  • Altın
    504,2870
İstanbul
10 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Askeri uzman, işgalci Ermensitan'ın Su-25'lerinin en büyük dezavantajını açıkladı!
Azerbaycan uyardı: Ermenistan fosfor bombası kullanabilir
Başkan Erdoğan: Devletimiz tüm imkanlarıyla İzmir'in yanında
Tüm dünyadan Türkiye'ye taziye ve destek mesajları yağdı
Selçuklu-1 bölgesinde heyecanlandıran gelişme: Yavuz testlere başlayacak
İzmir'de 3 Kur'an Kursunun kapısı vatandaşlara açıldı
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Kardeş Türk halkına yardım etmeye hazırız
Teröristbaşı Karayılan'dan çöküş itirafı: Bizi tümden imha edecekler
İzmir'de eğitime 1 hafta ara verildi
İzmir'de sevindiren haberler peş peşe geldi! Anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı
İşgalci Ermenistan yine Rusya'dan yardım istedi
Bakanlardan İzmir'deki depremle ilgili ortak açıklama
Bakan Koca'dan deprem paylaşımı: Yakınlarınız için 184 SABİM hattını arayın
62 yaşındaki Emine Eren 14 saat sonra kurtarıldı
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: 3 kişi gözaltına alındı
Canlı yayında vatandaşlara önemli uyarı
Bakan Pakdemirli'nin konuştuğu Buse'den güzel haber
Libya Başbakanı Serrac istifa kararından vazgeçti
Kırmızı Oda'da rol alan Binnur Kaya'dan hem tiyatro hem dizi
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin evleri çiçek bahçesine döndü
Deniz Akkaya ve kızı Ayşe Önbilgin'in anne kız vakti
Tarihe hayat veriyor
Çocukken kendisine çanta veren Kızılay'ın 45 yıllık gönüllüsü
Usta öğretmenler
31 Ekim 2020 Cumartesi 14:41:00 - Güncelleme:31 Ekim 2020 Cumartesi 14:41:00

Azerbaycan uyardı: Ermenistan fosfor bombası kullanabilir

Kaynak: AA

ABONE OL

Azerbaycan, Ermenistan'ın Karabağ'daki çatışmalarda fosfor bombası kullanabileceği uyarısı yaptı. Ermenistan'ın amacının bunları Azerbaycan ordusuna karşı kullanmak olduğunun varsayıldığı belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasında, işgal altındaki Hocavend istikametinde konuşlu Ermenistan ordusunun 1'inci kolordusuna bağlı 37. tümenin 3. motorize alayı birimlerince, büyük miktarda fosfor bombası getirildiği yönünde istihbarat alındığı bildirildi.

Açıklamada, Ermenistan'ın fosfor içeren mühimmatları bu bölgeye getirmesindeki amacın, bunları Azerbaycan ordusuna karşı kullanmak olduğunun varsayıldığı belirtildi.

Bombaların bölgeye, "Azerbaycan tarafından kullanıldığı algısı" oluşturmak için getirilmiş olmasının da ihtimaller arasında bulunduğu kaydedildi.

Ermenistan'ın dünden itibaren Azerbaycan'ın beyaz fosfor içeren bombalar kullandığına dair yalan haberler paylaşarak gelecek provokasyonlar için zemin oluşturmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, Azerbaycan ordusunda yasaklı hiçbir silahın bulunmadığı vurgulandı.

Etiketler : Azerbaycan Savunma Bakanlığı Azerbaycan Azerbaycan-Ermenistan fosfor bombası beyaz fosfor bombası Azerbaycan ordusu Azerbaycan halkı Dağlık Karabağ Hocavend
Bir Annenin Günahı'ndan yayın öncesi ilk kareler

Bir Annenin Günahı'ndan yayın öncesi ilk kareler
Talat Bulut kızına özlemini böyle duyurdu: Burnumun direği sızlıyor

Talat Bulut kızına özlemini böyle duyurdu: Burnumun direği sızlıyor
Burak Yörük: Kesinlikle ihanet yok

Burak Yörük: Kesinlikle ihanet yok
Yağmur Tanrısevsin'den uluslararası anlaşma

Yağmur Tanrısevsin'den uluslararası anlaşma
'Son Şaka' 6 Kasım'da vizyonda

'Son Şaka' 6 Kasım'da vizyonda
Eda Ece'yi çabuk unuttu! Buğrahan Tuncer yeni kız arkadaşıyla görüntülendi

Eda Ece'yi çabuk unuttu! Buğrahan Tuncer yeni kız arkadaşıyla görüntülendi
Artık reklam yüzü

Artık reklam yüzü
Kızının çizimi göğsünde

Kızının çizimi göğsünde
Yağmurun Rengi'nde buluştular

Yağmurun Rengi'nde buluştular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER