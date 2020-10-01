01 Ekim 2020 Perşembe 12:46:00 - Güncelleme:01 Ekim 2020 Perşembe 12:56:00
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a ültimatom: Misliyle karşılık veririz
Kaynak: DHA
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'a ültimatom verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Emenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısını durdurmaması halinde misliyle karşılık verileceği belirtildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'a ültimatom verdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
1 Ekim sabahı Ermenistan Azerbaycan’daki Gorus bölgesine ateş açmıştır. Ermenistan'dan atılan füzeler Cebrail-Fuzuli bölgesinde cepheye isabet etmiştir. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısını derhal durdurmasını istiyoruz. Aksi takdirde misliyle karşılık verileceği konusunda uyarıyoruz
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