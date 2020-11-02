  • BIST
    1142.14
  • Dolar
    8,3833
  • Euro
    9,7638
  • Altın
    508,3610
İstanbul
8 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Enkaz altından kurtarılan Günay, yaşadığı dehşeti böyle görüntülemiş!
Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı
Cinayete kurban gitmiş! Patlamada öldüğü sanılıyordu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev işgalci Ermenistan'ın yalanını gün yüzüne çıkardı
Sızma ve saldırı girişimindeki 9 terörist etkisiz hale getirildi
5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı
Turkish Cargo, Avrupa'nın en iyi hava kargo markası seçildi
Parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı
İşgalci Ermenistan'ın bir SU-25 savaş uçağı daha düşürüldü!
İşgalci Ermenistan'a bir darbe daha
Ares de sağ kurtuldu!
Hasar tespiti için başvuruya gerek yok!
Merkez Bankasından "sıkılaştırma" hamlesi
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor...
65. saatte mucize kurtuluş!
Arama-kurtarma çalışmalarında hayat kurtaran taktik!
Daima Türk halkıyla beraberiz
Kahreden haber: İdil ve İpek'i deprem ayırdı
Deprem bölgesinde son durum! Can kaybı artıyor
Yardım malzemelerini çalmıştı... Yakalandı
Yüz yüze eğitimde 3. aşama bugün başlıyor
Türkiye'nin tanıdığı süre sona eriyor...
Başkan Erdoğan: Artık dur denilmesi gerekiyor
Bakan Dönmez açıkladı: Elektriksiz ev kalmadı
02 Kasım 2020 Pazartesi 10:27:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 10:28:00

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını daha düşürdü

Kaynak: AA

ABONE OL

Son dakika gelen habere göre Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını daha düşürdü.

Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada, "1 Kasım günü, Ermenistan silahlı kuvvetleri birlikleri, Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırındaki Zangilan bölgesine saldırmaya çalıştı. Düşman yaklaşık 30 personel kaybetti ve geri çekildi. Pozisyonlarımıza saldıran düşmanın Su-25 saldırı uçağı da düşürüldü." denildi.

MSB: AZERBAYCAN, ERMENİSTAN'IN SALDIRILARINI PÜSKÜRTMEYE DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Kahraman Azerbaycan Ordusu, bir yandan işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ederken bir yandan da Ermenistan Ordusu’nun saldırılarını püskürtmeye devam ediyor. Azerbaycan Ordusu, saldırı hazırlığındaki Ermenistan’a ait bir SU-25 uçağını daha düşürdü." denildi.

Etiketler : AZERBAYCAN ERMENİSTAN Milli Savunma Bakanlığı SU-25 uçağı
Talat Bulut kızına özlemini böyle duyurdu: Burnumun direği sızlıyor

Talat Bulut kızına özlemini böyle duyurdu: Burnumun direği sızlıyor
Sokak müzisyenlerine Aleyna yardımı

Sokak müzisyenlerine Aleyna yardımı
Kafana dert değil toka tak!

Kafana dert değil toka tak!
Yeni hayat için değişim başladı

Yeni hayat için değişim başladı
Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan Demet Özdemir açıklaması: 'Çok beğendiğim bir oyuncu ama...'

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan Demet Özdemir açıklaması: 'Çok beğendiğim bir oyuncu ama...'
Sorumsuzluğa devam

Sorumsuzluğa devam
'Son Şaka' 6 Kasım'da vizyonda

'Son Şaka' 6 Kasım'da vizyonda
Banu Alkan ve Bülent Ersoy'dan yeni proje...

Banu Alkan ve Bülent Ersoy'dan yeni proje...
Kızının çizimi göğsünde

Kızının çizimi göğsünde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER