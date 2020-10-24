24 Ekim 2020 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:24 Ekim 2020 Cumartesi 15:34:00
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
Kaynak: AA
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü. Azerbaycan hava savunma güçlerince vurulduğu belirtilen uçağın türü konusunda bilgi verilmedi.
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephenin Gubadlı istikametinde Ermenistan'a ait bir savaş uçağının düşürüldüğü ifade edildi.
Azerbaycan hava savunma güçlerince vurulduğu belirtilen uçağın türü konusunda bilgi verilmedi.
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