Azerbaycan, Ermenistan adına saldırı gerçekleştiren PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmalarını yayınladı
Kaynak: AA
Azerbaycan Güvenlik Servisi, bölgede 10 gündür devam eden ve haydut devlet Ermenistan'ın işgal girişimlerinin ardından başlayan çatışmalarda Ermenilerin maşa olarak kullandığı PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmalarını yayınladı.
Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Karabağ’daki çatışmalarda Ermenistan safında yer alan ve terör örgütü PKK ile bağlantılı teröristlerin telsiz konuşmalarını paylaştı.
Azerbaycan, Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmalarını yayınladı!
Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, Suriye ve Irak’tan gelen PKK bağlantılı teröristlerin Karabağ’da Ermenistan adına savaştığı belirtildi.
Servis, söz konusu teröristlerin telsiz konuşmalarına ulaşıldığı bilgisine yer verilen açıklamayla birlikte ses kayıtlarını da paylaştı.
Teröristlerin, Ermenistan tarafında çok sayıda zayiat yaşandığını ifade ettikleri konuşmalarda, Karabağ’da Türk askerlerinin bulunmadığı ve Azerbaycan ordusu tarafından kullanılan silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) etkili olduğu söyleniyor.
Kırgızistan'da seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve parlamentoyu işgal etti
- AB Komisyonu'nun 2020 Türkiye Raporu açıklandı
- Trump açıkladı: Biden ile 15 Ekim'deki canlı yayın tartışmasına katılacağım
- Suudi Arabistan'da 25 kişi daha koronavirüsten öldü
- Kapalı Maraş'ın açılma süreci, envanter çalışmalarıyla başladı
- Sarkozy hakim karşısında: Rüşvet suçlamasıyla ifade verdi
- Dışişleri Bakanlığı: Kırgızistan'da meydana gelen gelişmelerden derin endişe duyuyoruz