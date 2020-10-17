Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşması yaptı. "Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak" diyen Aliyev, "Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız. Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı. Aliyev, Fuzuli kentiyle birlikte 7 köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Gence kentine yönelik füze saldırısı nedeniyle şu ana kadar 2'si çocuk 13 sivil hayatını kaybetti, 40'tan fazla sivil yaralandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın alçak saldırılarından sonra ulusal sesleniş konuşması yaptı.

Aliyev'in açıklamaları şöyle:

Roketle ateş açmak cinayettir. Ve onlar bu cinayette mesuiyet taşıyacaklardır.

Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız. Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz.

Bizse onların meydanını dövüş meydanında vereceğiz.

Bizim öz amacımız var. Bu amaç çerçevesinde tüm Azerbaycan birleşmiştir.

Azerbaycan ordusu düşmanları kovuyor.

Çatışma meydanında tam üstünlüğü elde ettik.

Bu bir daha Ermenistan rehberliğinin faşist mahiyetini gösteriyor. Bizim şehirlerimiz ateşe maruz kaldı. Her gün diğer şehirlere Ermenistan ateş açıyor. Ve bu ateş neticesinde vatandaşlarımız ölüyor, yaralanıyor.

Ancak bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramaz.

Biz dövüş meydanında tam üstünlüğü elde ettik.

Bu kadar silah... Ermenistan'ın devlet bütçesi de belli. Hangi şekilde bu silahlar alınıyor?

Yoksul Ermenistan bu kadar silahı nereden alıyor? Kim bunlara silah veriyor? Kaçak yollarla silahlar gönderiliyor.

Bu sorulara biz cevap istiyoruz, eminim ki bu cevapları alacağız.

Fuzuli kentiyle birlikte 7 köyümüz işgalden kurtarılmıştır.

Bazıları hesap ediyorlardı ki Fuzuli şehrini işgalden azad etmek mümkün değil. Aylar lazım olacak denilirdi. Ancak muzaffer Azerbaycan ordusu, bunun üstesinden gelebildi.

Bu insanlığa karşı cinayettir. Biz onların cezasını vereceğiz. Onlar en ağır cezaya layıktır.

Gel Fuzuli'ye. Oturmuşsun Erivan'dan beyanatlar veriyorsun. Korkuyorsun, korkacaksın. Azerbaycan halkını tehdit eden de, Karabağ Ermenistan'dır diyen kime güveniyordu?

Bize kan dökmek değil, toprak lazımdır.

ERMENİSTAN'IN HADRUT İDDİALARI KOCA BİR YALANDIR! HADRUT'TA BAYRAĞIMIZ DALGALANIYOR

Azad edilmiş toprakları hesaplamak o kadar da zor mesele değil. Dün yeni 6 köyün işgalden kurtarılmasını duyurdum. Her gün yeni arazileri kurtarıyoruz. Stratejik noktaları özgürleştiriyoruz.

Hadrut bizde. Hadrut'ta Azerbaycan bayrağı dalgalanmaktadır. Madagiz de bizde. Hesap ediyorum ki Azerbaycan halkı bunu dikkatle izliyor. O köylerin işgalden kurtarılması halkımız için tarihidir.