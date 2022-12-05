Avustralya Başbakanı Albanese, kömüre 'tavan fiyat uygulanmasını' önerdi

Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre, Albanese, 7 Kasım'daki Ulusal Kabine Toplantısı öncesinde, hızla yükselen enerji maliyetlerini düşürmek için eyaletlerinden vergi mükelleflerinin kömür ve gaz fiyatlarına yönelik üst sınır faturasını ödemesini talep etti.

Adelaide radyosuna konuşan Albanese, kömür ve doğal gazın maliyetine sınırlama getirilmesinin muhtemelen üreticilere tazminat ödenmesi anlamına geleceğini ve eyalet hükümetlerinin isim ücretlerini kaybedebileceğini belirtti.

Albanese, hükümetin gaz piyasasına müdahale etmeyi düşündüğünü ancak elektrik fiyatlarını düşürmek ve piyasayı bozmamak için kömür piyasasına da müdahalede bulunulması gerektiğini kaydetti.

New South Wales, Queensland ve Güney Avustralya eyaletleri, bu teklife karşı çıkarak Albanese hükümetinden tavan fiyat uygulamasının gerçekleşmemesine dair garanti vermesini talep etti.

Eyalet yetkilileri, elektrik faturalarının fiyatını düşürmeye yönelik bu uygulamada kömür ve doğal gaza tavan fiyat koymanın üreticilere tazminat verilmesini gerektirebileceğini, telif hakkı kaybının yaşanması durumunda hükümetten bu kaybı telafi etmesini isteyeceklerini belirtti.

Başbakan Anthony Albanese, Ulusal Kabine Toplantısı öncesinde eyalet liderleriyle tazminat konusunu görüşme sözü verdi.

Üst düzey hükümet yetkililerine göre, konuya dair herhangi bir kararın verilmediği ve Albanese hükümetinin, değişiklikleri uygulamak için gereken mevzuatı geçirmek amacıyla federal parlamentoyu yılbaşından önce geri çağırmayı henüz düşünmediği bildirildi.

Hükümetin verilerine göre, Avustralya, kömürde dünyanın en büyük 2'nci ihracat pazarlarına sahip.