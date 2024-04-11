Avrupa'ya net çağrı: Rusya ile çatışmaya hazır olun!

NATO'ya katıldıktan sonra Rusya'ya karşı giderek daha sert açıklamalar yapmaktan çekinmeyen Finlandiya, NATO'ya çağrıda bulunarak ittifakın Rusya ile olası bir çatışmaya hazırlanması gerektiğini söyledi.

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan NATO'nun çiçeği burnunda üyesi Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı Stubb, Moskova'nın defalarca NATO ile bir çatışmaya girme niyetinde olmadığını belirtirken bunun olası olmadığını düşündüğünü, ancak yine de ittifakın Rusya ile olası bir çatışmaya hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Stubb, diğer NATO ülkelerinin liderlerini, Rusya'ya karşı söylemlerinde 'kavgacı' olmak yerine ordularını olası bir çatışmaya hazırlamaya çağırırken, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Son zamanlarda kamuoyunda 'Rus tehditleri' konusunda yapılan uyarılar, Avrupa ülkelerinin dikkatini Kiev'e yardım etmekten ve ordularını hazırlamaktan uzaklaştırıyor. Rusya'nın NATO'nun (kolektif savunma tüzüğünün) 5. maddesini test edeceği ve sıranın Avrupa'ya geleceği yönündeki bu oldukça kavgacı söylem beni biraz endişelendiriyor. Bence buna hazırlıklı olmalıyız ama bence bu en azından 2030'dan önce pek olası değil.

'AVRUPA'YI DAHA FİNLİ OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ'

Avrupa devletlerini 'daha Finli' olmaya çağıran Stubb, "Başka bir deyişle, daha hazırlıklı olunmalı. En kötüsünden kaçınmak için en kötüsüne hazırlanmalıyız" diye ekledi .

Stubb, diğer Avrupa ülkelerinin dikkate alması gerektiğini söylediği önlemler arasında Finlandiya'da zorunlu olan zorunlu askerlik uygulamasına örnek verirken, ayrıca NATO ülkelerini 'ne pahasına olursa olsun' Ukrayna'yı desteklemeye çağırdı.

Finlandiya'nın Kiev'e destek için 'kendi mühimmat depolarını' boşaltacağını, ancak o zaman yenileyeceğini söylerken, ayrıca Rusya'nın Finlandiya sınırı boyunca varlığını arttırma planlarından endişe duymadıklarını ekledi.

Finlandiya, 4 Nisan 2023 tarihinde Kuzey Atlantik İttifakına (NATO) katılmıştı.