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17 Mayıs 2024 Cuma 18:32:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2024 Cuma 18:32:00

Bakanlık duyurdu: 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru tarihler netleşti

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Millî Eğitim Bakanlığı, yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuruların, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru duyurusu yayımlandı.

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacak.

Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek.

Sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

Etiketler : Öğretmen Ataması sözleşmeli öğretmen Milli eğitim bakanlığı
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