Sofya'da Filistin'e destek gösterisine yasak geldi

Cumhuriyet Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, yerel yönetimler ve İçişleri Bakanlığına "şiddete davet eden ve radikal eylemlere neden olabilecek, terör eylemleri ve savaş suçlarını haklı gösteren toplu etkinliklere müsaade edilmemesi" istendi.

Savcılık, son zamanlarda sosyal medyada "radikal dini ve etnik temelli çağrıların yayıldığını", bundan dolayı kamu düzenini sağlayarak vatandaşların hak ve özgürlüklerini korumak adına tavizsiz önlemler alınacağını bildirdi.

Belediye Başkanı Fandıkova, savcılığın uyarısının ardından yaptığı açıklamada, başkent Sofya'da düzenlenmesi planlanan Filistin'e destek gösterisine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Bulgaristan'daki Yahudi diasporanın örgütü "Şalom"un yazılı mesajında savcılık ve Sofya Belediyesi makamlarına teşekkür edilerek, "Nefret ve ayrımcılığa karşı çıkan Sofya, nefret dili, radikalleşme ve ayrımcılığa karşı duran Berlin, Paris, Londra ve diğer başkentlerin yanında yer almıştır." ifadesine yer verildi.

"Kudüs'ü Savunma Komitesi" adına sosyal medyada organize edilen Filistin'e destek gösterisi kapsamında şehir merkezinde yürüyüş planlanıyordu.

