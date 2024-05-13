VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık yatırım
4 partinin yetkilileriyle görüşen TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan MHP'ye ziyaret
MHP'den CHP'ye geçen belediyenin ilk icraatı Türk Bayrağı Anıtı'nı kaldırmak oldu
Miçotakis ve Başkan Erdoğan görüşmesi başladı
Avrupa Birliği'nden bayrağının Eurovision'da yasaklanmasına tepki
13 Mayıs 2024 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2024 Pazartesi 16:00:00

Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Gazze'ye giden yardımları engelleyip yola döktü

Kaynak: AA

ABONE OL

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, aylardır süren İsrail bombardımanının yanı sıra açlıkla da mücadele eden Gazze Şeridi'ne giden yardım tırlarını durdurarak malzemeleri yola döktüğü bildirildi.

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de gıda sıkıntısı ve açlık her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Refah Sınır Kapısı'nın İsrail güçlerince işgal edilmesi ve kapatılması nedeniyle Gazze'ye giren yardım tırları sayısında ciddi düşüş yaşandığı belirtiliyor.

Bombardıman altındaki Gazze'de yaşanan Filistinliler açıkla mücadele ederken, İsrailliler ise bölgeye giden yardım tırlarını engellemeye devam ediyor.

Yerel kaynakların aktardığına göre, yasa dışı Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'da Gazze'ye giden yardım tırlarını durdurdu.

Tırları durduran Yahudi yerleşimciler, Gazze'ye gitmesi planlanan yardımları yola döktü.

Gazze'ye insani yardım taşıyan konvoylar sık sık İsrailli aşırılıkçıların ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin hedefi oluyor.

Etiketler : yahudi yerleşimci gazze yardım
Kitesurf sezonunu açtı

Kitesurf sezonunu açtı
Aksesuara çok para harcıyorum

Aksesuara çok para harcıyorum
Hayali ajan olmak: OO7 IVANA

Hayali ajan olmak: OO7 IVANA
Mega Fight Arena yeniden

Mega Fight Arena yeniden
90'lar duygusu bir daha yakalanmaz

90'lar duygusu bir daha yakalanmaz
Serkan Çayoğlu: Fatih Sultan Mehmed'i iliklerime kadar hissediyorum

Serkan Çayoğlu: Fatih Sultan Mehmed'i iliklerime kadar hissediyorum
Dubai yolcusu

Dubai yolcusu
Motive'li gece

Motive'li gece
Askerden sahnelere dönüş

Askerden sahnelere dönüş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX