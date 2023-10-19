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19 Ekim 2023 Perşembe 18:24:00 - Güncelleme:19 Ekim 2023 Perşembe 18:24:00

Avrupa Parlamentosu'ndan Gazze çağrısı: İnsani koridor açılmalı

Kaynak: AA

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Avrupa Parlamentosu (AP), İsrail ve Mısır'a Gazze'ye insani koridor açılması için uluslararası toplumla işbirliği yapma çağrısında bulundu.

AP Genel Kurulunda gerçekleştirilen oylamada İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili karar tasarısı kabul edildi.

21'e karşı 500 milletvekilinin oyuyla kabul edilen karar tasarısında milletvekilleri, Hamas'ın İsrail'e yönelik "alçakça terör saldırılarını" kınarken Gazze'deki insani durumla ilgili ciddi endişelerini ifade etti.

Milletvekilleri, "terör örgütü Hamas'ın ortadan kaldırılması" gerektiğini vurgulayarak Hamas tarafından kaçırılan tüm esirlerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İsrail'in "uluslararası hukukta yer alan ve sınırlandırılan" şekliyle meşru müdafaa hakkını savunduklarını belirten milletvekilleri, "İsrail'in eylemlerinin uluslararası insancıl hukuka kesinlikle uyması" gerektiğini ifade etti.

Milletvekilleri, çatışmaların "insani açıdan durdurulması" çağrısında bulunarak BM çalışanları, sağlık görevlileri ve gazeteciler de dahil sivillere ve sivil altyapıya saldırmanın uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğunu vurguladı.

Milletvekilleri, Gazze'de giderek kötüleşen duruma atıfta bulunarak, Mısır ve İsrail'i Gazze Şeridi'ne insani koridorlar kurmak için uluslararası toplumla işbirliği yapmaya çağırdı.

HASTANE SALDIRISINA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ SORUŞTURMA ÇAĞRISI

AP milletvekilleri, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırısına ilişkin uluslararası bağımsız soruşturma yürütülmesi ve faillerinin sorumlu tutulması çağrısında bulundu.

Etiketler : avrupa parlamentosu israil filistin gazze
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