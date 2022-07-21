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21 Temmuz 2022 Perşembe 20:22:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2022 Perşembe 20:22:00

Avrupa kıtası sıcakla boğuşuyor: 1700'den fazla ölüm

Kaynak: AA

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Avrupa'da İspanya ve Portekiz başta olmak üzere sıcak hava dalgasına bağlı ölümler meydana gelmeye devam ediyor. İspanya'da 678, Portekiz'de 1065 kişi hayatını kaybetti. Fransa'da ise mesai sırasındaki 2 ölümün aşırı sıcaklarla bağlantılı olabileceği ifade edildi. İngiltere'de de yakın zamanlarda serinlemek amacıyla suya giren 13 kişi öldü.

Avrupa kıtasının birçok yerinde son birkaç gündür sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde seyrediyor.

İspanya, Portekiz ve Fransa'da sıcaklık nedeniyle alarm durumları yükseltilirken, yetkililer halka uyarılarda bulunuyor.

İSPANYA 678, PORTEKİZ'DE 1065 KİŞİ ÖLDÜ

İspanya Meteoroloji Ajansınca (AEMET) yayımlanan verilere göre, ülkede son 10 günde 678 kişi yaz sıcakları nedeniyle hayatını kaybetti.

Portekiz'de 7-18 Temmuz'da 1065 kişi aynı nedenden yaşamını yitirdi. Böylece sadece iki Avrupa ülkesinde 10 günde 1700'den fazla kişi öldü.

Fransa'da 2, İngiltere'de 13 kişi öldü.

Fransa'da ise dün Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bretagne ve Occitanie bölgelerinde mesai sırasındaki iki can kaybının aşırı sıcaklarla bağlantılı olabileceği ifade edildi.

19 Temmuz'da sıcaklığın ilk kez 40 dereceyi aşarak ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığı İngiltere'de ise yakın zamanlarda serinlemek amacıyla suya giren 13 kişi hayatını kaybetti.

Etiketler : Avrupa kıtası sıcaklık Meteoroloji
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