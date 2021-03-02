Avrupa Birliği'nden 4 Rus yetkiliye yaptırım

AB Konseyi, Rusya'daki ciddi insan hakları ihlalleri, keyfi tutuklamalar, toplanma ve ifade özgürlüğünün yaygın ve sistematik biçimde engellenmesi gibi çeşitli nedenlerle yeni kısıtlayıcı tedbirlerin yürürlüğe konduğunu açıkladı.

Buna göre, Navalny'nin tutuklanması ve bu nedenle gerçekleştirilen protestoların bastırılmasında rol oynayan Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastırkin, Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, Ulusal Muhafızlar Birliği Başkanı Viktor Zolotov ve Federal Cezaevi Servisi Müdürü Aleksandr Kalaşnikov AB yaptırım listesine eklendi.

AB'DEKİ MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Söz konusu kısıtlayıcı tedbirler için AB'nin Aralık 2020'de başlattığı Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi'nin ilk kez devreye sokulduğuna işaret edildi.

Seyahat yasağı getirilen söz konusu kişilerin kişilerin mal varlıkları da donduruldu.

AB'deki kişi ve kurumların 4 Rus yetkiliye doğrudan veya dolaylı biçimde fon sağlaması da yasaklandı.