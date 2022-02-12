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12 Şubat 2022 Cumartesi 22:16:00 - Güncelleme:12 Şubat 2022 Cumartesi 22:17:00

Atina, Türkiye'nin İHA'lardaki üstünlüğüne karşı arayış içinde

Kaynak: AA

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Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki üstünlüğüne karşı Yunanistan'ın İsrail'de çözüm aradığı ileri sürüldü.

Ta Nea gazetesinin haberine göre, Atina, Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki (İHA) üstünlüğüne karşı İsrail'den füze ve İHA'lara karşı koruyucu iki farklı sistemi edinme fikrini değerlendiriyor.

Değerlendirilen sistemlerden birinin Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi (Iron Dome), diğerinin "Drone Dome" olduğu belirtilen habere göre, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos'un İsrail ziyaretinde bu sistemler hakkında kendisine bilgi verildi.

Haberde, "Drone Dome" sisteminin istenmeyen İHA'ların bağlı oldukları istasyonlarla iletişimini kesebileceği belirtilerek, "Demir Kubbe" sisteminin ise hem İHA, hem de füzelere karşı koruma sağlayabileceği savunuldu.

Etiketler : insansız hava araçları iha drone dome Hava Savunma Sistemi Bayraktar
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