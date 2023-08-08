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08 Ağustos 2023 Salı 17:15:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 17:15:00

Askeri tatbikat sırasında düşmüştü: Helikopterin karakutusu bulundu

Kaynak: AA

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ABD-Avustralya ortak tatbikatı sırasında Hamilton Adası yakınlarında düşen Avustralya ordusuna ait helikopterin karakutusu bulundu.

ABC News'in haberine göre, Avustralya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Avustralya Kraliyet Donanmasının dalış ekibinin, enkaz üzerindeki arama kurtarma çalışmaları sırasında helikopterin karakutusuna ulaştığı bildirildi.

Askerlerin kurtarılma ihtimalinin "karmaşıklığı ve zorluğuna" dikkat çekilen açıklamada, bakanlığın önceliğinin askerlerin bulunması ve ailelerine teslim edilmesi olduğu vurgulandı.

Düşen helikoptere ait kokpitin 40 metre derinden çıkarıldığı kaydediliyor.

ABD ve Avustralya'nın iki yılda bir düzenlediği "Talisman Sabre" isimli tatbikata, bu yıl 13 ülke ve 30 binden fazla askeri personel katılmıştı.

Tatbikata katılan Avustralya ordusuna ait "MRH-90 Taipan" tipi helikopterin 29 Temmuz'da Hamilton Adası yakınlarında düşmesinin ardından tatbikat geçici olarak durdurulmuştu.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, helikopterdeki 4 askerin "hayatta kalma şansının olmadığını" duyurmuştu.

Geçen hafta arama bölgesinde henüz kimliği tespit edilemeyen bir insan cesedine ulaşıldığı belirtilmişti.

Etiketler : abd karakutu düşen uçak
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