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07 Temmuz 2023 Cuma 16:19:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 16:19:00

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'da

Kaynak: AA

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Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, resmi temaslar için bulunduğu Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Begaj, Aliyev tarafından törenle karşılandı.

Baş başa ve heyetler arası görüşmeden sonra iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi.

Aliyev, uluslararası kuruluşlarda Arnavutluk'un Azerbaycan'ı her zaman desteklediğini belirterek bunun için Begaj'a teşekkür etti.

Son Frankofoni Zirvesi'nde kabul edilen nihai belgeye Azerbaycan karşıtı bir maddenin konulmak istendiğini hatırlatan Aliyev, bu girişimin Arnavutluk tarafından engellendiğini anlattı.

Aliyev, Begaj ile siyasi konuların yanı sıra ekonomik konuları da müzakere ettiklerini belirterek "Azerbaycanlı yatırımcılar, Arnavutluk'taki turizm, tarım veya diğer alanlardaki yatırım projelerini ciddi şekilde araştırmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Mevkidaşıyla enerji konularını da görüştüklerini bildiren Aliyev, "Güney Gaz Koridoru'nun bir ayağı olan TAP, Arnavutluk'tan geçmektedir. Birçok Avrupa ülkesi, enerji güvenliğini aynı zamanda Güney Gaz Koridoru ile sağlamaktadır. Bu ülkelerin sayıları artmaktadır. Azerbaycan'ın Avrupa Birliği pazarına gaz ihracatı artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aliyev, 2023 sonuna kadar Avrupa Birliği'ne üye olan daha fazla ülkenin Azerbaycan'dan doğal gaz almasını beklediklerini belirterek "Önceki temaslarımızda ele alınan konulardan biri de Arnavutluk'un gaz ağı projesiydi ve bir pilot proje seçilmişti. Bugün heyet üyelerinden aldığımız bilgiye göre çalışmalar takvime uygun ilerliyor ve yıl sonuna kadar bu projenin fizibilitesini yapmış olacağız. Ondan sonra hemen yatırımlara başlayacağız. Böylece Arnavutluk'ta tamamı Azerbaycan sermayesiyle gaz dağıtım ağı inşa edilecek." bilgisini paylaştı.

"BÖLGESEL ENERJİ PROJELERİNE AZERBAYCAN'IN İLGİ GÖSTERMESİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Begaj da Arnavutluk ve Azerbaycan'ın enerji sektöründeki işbirlikleri dolayısıyla birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirterek "TAP, ortak başarı öyküsüdür." görüşünü paylaştı.

TAP'ın Arnavutluk'a hem ekonomik hem de stratejik pek çok faydasının dokunduğuna dikkati çeken Begaj, "İyon-Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı, Arnavutluk'un bölgedeki gaz dağıtımcısı rolüne daha fazla katkı sağlayacaktır. Arnavutluk'un, Azerbaycan ile yakın işbirliği içinde ülkeye gaz tedariki çerçevesinde kararlı adımlar atmaya hazır olduğunu bir kez daha Aliyev'in dikkatine sundum." ifadelerini kullandı.

Begaj, "Arnavutluk'un gaz transit ülkesi olduğu artık realitedir. Arnavutluk'un gaz alan ve ileten bir ülke olmasını kendimize hedef koyduk. Ülkemiz, bunu başarmaya ve işbirliğini derinleştirmeye kararlıdır. Arnavutluk, bölgesel enerji projelerine Azerbaycan'ın ilgi göstermesini memnuniyetle karşılıyor. Bu, Batı Balkan ülkelerini birbirine daha da yaklaştıracak, ülkelerin enerji güvenliklerini de güçlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri sürecini yakından takip ettiğinin altını çizen Begaj, "Arnavutluk, sürdürebilir barışın sağlanmasını destekliyor ve destekleyecektir. Aynı zamanda Arnavutluk, her zaman Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklemiştir." görüşünü paylaştı.

Begaj, Aliyev'le Ukrayna'daki savaşı da müzakere ettiğini belirterek her iki ülkenin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini kaydetti.

Etiketler : Azerbaycan Arnavutluk Aliyev
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