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26 Haziran 2019 01:17 | Çarşamba

Amerikalıların yüzde 45'i aşılara şüpheyle yaklaşıyor

ABD'de yapılan bir anket, Amerikalıların yüzde 45’inin aşı güvenliği konusunda şüpheleri olduğunu ortaya koydu

ABD’de yapılan bir anket, Amerikalı yetişkinlerin yüzde 45’inin aşı güvenliği konusuna şüpheyle yaklaştığını ortaya koydu.

Amerikan Osteopatik Birliği adına Harris Poll şirketi tarafından 2 binden fazla yetişkin üzerinde yapılan ankette, katılımcıların yüzde 45’inin "aşıların güvenliği konusunda şüphe duyduklarını itiraf ettikleri" belirtildi.

Şüphelerin kaynağı konusundaki sorulara katılımcıların çoğunluğunun internetteki tartışmaları, ilaç sektörüne güvensizliği ve tıp uzmanlarının bilgilerini kaynak gösterdiği kaydedildi.

Anketin baş araştırmacısı Psikiyatrist Doktor Rachel Shmuts, aşılara yönelik yaygın olumsuz tutumların sosyal medya tarafından güçlendirilen insan psikolojisinin etkili olduğunu ifade etti.

Shmuts, "Evrimsel bir bakış açısına göre, insanlar tehditlere veya olumsuz bilgilere daha fazla yönelim gösteriyor. Bu nedenle özellikle çocuklarının tehlikede olduğuna inandıklarında, aşıların zararlı olduğuna dair korkuları içinden atamıyor.” ifadesini kullandı.

Osteopatik aile hekimi Paul Ehrmann da "Kızamık gibi bazı hastalıkların toplum düzeyinde bağışıklığa ulaşması için nüfusun yüzde 95'ine kadar aşılama gerektirir." dedi.

Öte yandan, bütün şüphelere rağmen ankete katılanların yüzde 82’sinin aşı yaptırmaya karşı olmadıkları, yüzde 8’inin ise ciddi endişeli, yüzde 9’unun da kararsız olduğu aktarıldı.

ABD'de yıl başından bu yana devam eden ve son 27 yılın en yüksek oranına ulaştığı belirtilen kızamık salgını nedeniyle özellikle New York'ta aşı yaptırmak istemeyen Yahudilerin yoğun yaşadığı bölgelerde acil sağlık durumu ilan edilmişti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden yapılan en son açıklamada kızamık vakalarının 28 eyalete yayıldığı, vaka sayısının 1022'ye ulaştığı kaydedilmişti.

(AA)

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