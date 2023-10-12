Almanya'dan dikkat çeken açıklama: Kritik rol Erdoğan'da!

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşeceğini duyurdu. Scholz, Mısır, Katar ve Türkiye'nin, İsrail ve Hamas arasında gerilimin azaltılmasında önemli rol oynayabileceğini açıkladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, milletvekillerine yaptığı açıklamada, bölgesel barışa ve İsrail'in güvenliğine en iyi şekilde hizmet etmesini sağlamak için bir gözden geçirme tamamlanana kadar Almanya'nın Filistin topraklarına yönelik tüm kalkınma yardımlarını askıya alacağını söyledi.

Scholz, "Ölçütümüz, bu projelerin bölge barışına ve İsrail'in güvenliğine en iyi şekilde hizmet edip etmediği ve nasıl hizmet ettiği olacaktır" dedi. Bu inceleme tamamlanana kadar yeni kalkınma işbirliği kaynakları sağlamayacağız. Ne yazık ki Gazze şeridindeki sivil halkın çektiği acıların daha da artacağını öngörebiliriz - ancak bu da Hamas'ın ve İsrail'e yönelik saldırılarının suçudur." ifadelerini kullandı.

"MISIR, KATAR VE TÜRKİYE ARABULUCUK KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYABİLİR"

Bununla birlikte Scholz, Mısır, Katar ve Türkiye'nin İsrail ve Hamas arasında arabuluculuk ve gerilimin azaltılmasında önemli rol oynayabileceğini söyledi.

Scholz, bölge gündemini değerlendirmek adına "Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile yakın temastayım. Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşeceğim." açıklamasını yaptı.