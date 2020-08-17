Almanya'da polis şiddeti! Sosyal medyada tepki yağdı

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17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:41:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:42:00

Almanya'da polis şiddeti George Floyd olayını hatırlattı! Sosyal medyada tepki yağdı

Kaynak: İHA

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Almanya'nın Düsseldorf kentinde polisin reşit olmayan bir kişiyi boynuna bastırarak gözaltına almaya çalışması ABD'de polis şiddeti sonucu ölen George Floyd'u akıllara getirdi. Çevredekilerin polise tepki göstermesi de bir şeyi değiştirmedi.Görüntülerin sosyal medyada büyük tepki çekmesi sonrasında bir açıklama yapan Düsseldorf polisi, olay ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Almanya’nın Düsseldorf kentinde polis, reşit olmayan bir kişiyi boynuna bastırarak gözaltına almaya çalıştı. Şehir merkezinde bulunan bir restoranda çıkan olay için çağrılan polisler, olayla bir ilgisi bulunmayan genci çalışmalarını aksattığı için gözaltına almak istedi. Polisin yere yatırılan kişinin boynuna dizi ile bastırması, ABD’li George Floyd olayını akıllara getirdi. Çevredekilerin polise tepki göstermesi de bir şeyi değiştirmedi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin sosyal medyada büyük tepki çekmesi sonrasında bir açıklama yapan Düsseldorf polisi, olay ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Cumartesi akşam saatlerinde gerçekleşen olayda gözaltına alınan kişinin reşit olmamasından dolayı ailesine teslim edildiği bildirildi.

ABD’nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs’ta siyahi George Floyd gözaltına alındığı sırada polisin dizi ile boynuna baskı uygulaması sonucu nefessiz kalarak, hayatını kaybetmişti.

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