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24 Eylül 2020 Perşembe 21:18:00 - Güncelleme:24 Eylül 2020 Perşembe 21:21:00

Almanya'da askeri istihbarat başkanı görevden alındı

Kaynak: AA

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Almanya'da Askeri İstihbarat Teşkilatı Başkanı (MAD) Christof Gramm, görevden alındı. Son dönemde ordu içerisinde aşırı sağcı yapılanmaların artmasının etkili olduğu iddia edildi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada 2015 yılından bu yana MAD Başkanı olan Gramm'ın görevinden alındığı ve emekliye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada MAD'in, aşırı sağcılığa karşı mücadelede önemli bir role sahip olduğuna işaret edildi.

Alman medyasında yer alan bazı yorumlarda ise son dönemde ordu içerisinde aşırı sağcı yapılanmaların arttığı, bu yapılanmalarla mücadele edilmesi için yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu ve bu kapsamda Gramm ile yolların ayrıldığı iddia edildi.

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