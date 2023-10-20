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20 Ekim 2023 Cuma 14:05:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 14:05:00

Aliyev'den tarihi sözler: Fransa tazminat ödemelidir

Kaynak: AA

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa'nın işgal ederek sömürge haline getirdiği ülkelerde insanlığa karşı çok sayıda suça imza attığını belirtti. Aliyev, "Nükleer denemelerin o bölgelere verdiği zarar belirlenmeli ve Fransa tazminat ödemelidir." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa'nın işgal edip sömürge haline getirdiği ülkelerde insanlığa karşı çok sayıda suça imza attığını belirterek, "Fransa'da ırkçılığın ve İslam karşıtlığının da yaygınlaştığını görüyoruz. Bu gibi rahatsız edici ve tehlikeli eğilimlerle mücadele etmesi gereken Fransız yetkililer, diğer ülkelere ders vermeye ve diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmeye çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, başkent Bakü'de düzenlenen "Yeni Sömürgecilik: İnsan Hakları İhlali ve Adaletsizlik" konulu uluslararası konferansın katılımcılarına mesaj gönderdi.

Aliyev, Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'in okuduğu mesajda, 21. yüzyılda sömürgecilik siyasetinin hala sürmesinin üzüntü verici olduğunu vurguladı.

Azerbaycan'ın, bugünün dünyasında sömürgeciliğin devam etmesinden ve yeni şekillerinin ortaya çıkmasından çok rahatsız olduğuna dikkati çeken Aliyev, sömürgeciliği sürdüren ülkelerden birinin Fransa'nın olduğunu kaydetti.

Aliyev, Fransa'nın işgal ederek sömürge haline getirdiği ülkelerde insanlığa karşı çok sayıda suça imza attığını belirtti.

Fransa ordusunun yüz binlerce sivili katlettiğini ifade eden Aliyev, Fransa'nın 20. yüzyılda Polinezya'da yaklaşık 200, Cezayir'de ise 17 nükleer deneme gerçekleştirdiğini, bunların etkilerinin o coğrafyalarda bugün de hissedildiğini bildirdi.

Aliyev, "Nükleer denemelerin o bölgelere verdiği zarar belirlenmeli ve Fransa tazminat ödemelidir." ifadesini kullandı.

Fransa'nın 132 yıl süren işgal döneminde Cezayir'de 1,5 milyondan fazla insanı katlettiğine dikkati çeken Aliyev, Fas, Tunus, Mali, Cibuti, Nijerya, Çad, Senegal, Komorlar, Vietnam ve Haiti gibi ülkelerde bugün de Fransız işgalinin kötü etkilerinin hissedildiğini kaydetti.

Etiketler : Fransa işgal soykırım zarar Aliyev tazminat
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