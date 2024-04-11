Akıl almaz olay: Doktora gitti beyninden saç çıktı
Kaynak: İHA
Kırgızistan'da hastaneye başvuran 8 yaşındaki kız çocuğunun beyninden bir tutam saç çıktı.
Kırgızistan'da hastanede akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Başkent Bişkek'teki Ulusal Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezi'ne başvuran 8 yaşındaki kız çocuğunun beyninde bir kitle tespit edildi.
Yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alınan kızın beyninden bir tutam saç çıkarıldığı belirtildi.
Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği aktarılırken, kızın beynindeki saçın 8 yıl boyunca içeriye doğru uzadığı kaydedildi.
Açıklamada, bu hastalığın rahimdeki gelişim bozukluğundan kaynaklanabileceği ifade edildi.
- Soykırım bayramda da sürüyor: Katil İsrail sadece bugün 20 Filistinliyi şehit etti!
- İngiltere, Gana'ya ait 32 tarihi eseri iade etti
- Almanya, Ukrayna barış konferansı düzenlenecek olmasından memnun
- Akıl almaz olay: Doktora gitti beyninden saç çıktı
- İspanya'dan Filistin hamlesi: En yakın sürede devlet olarak tanınacak
- Hamas'tan ateşkes için İsrail'e 2 şart: İşgal sona erecek